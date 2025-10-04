Una mujer de 22 años murió tras una balacera en Capital: hay un detenido

Un hecho delictivo ocurrido durante la madrugada de este sábado en el Barrio Echeverría, en Capital, terminó con la vida de una mujer y con la posterior aprehensión de un hombre como principal sospechoso. La víctima, identificada como Nicol Vaginay de 22 años, resultó gravemente herida en la vía pública a causa de un disparo de arma de fuego.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por fuentes oficiales, el incidente se habría producido en el marco de una gresca. La joven recibió un impacto de bala a la altura del oído derecho. Testigos del lugar señalaron como presunto autor a un hombre de nombre Juan Carrizo, quien habría efectuado el disparo para luego darse a la fuga. La descripción inicial del sospechoso incluía una campera blanca, pantalón de jean y una gorra de color celeste.

Personal del servicio de Emergencias 107 asistió a la víctima en el lugar y la trasladó de urgencia. Sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento a causa de la herida sufrida. En el transcurso del procedimiento, efectivos policiales lograron hallar un arma de fuego en una vivienda del mismo barrio, sin que se diera a conocer el calibre del arma utilizada.

Minutos después del crimen, se confirmó la detención de Juan Carrizo. El individuo fue localizado y aprehendido por las fuerzas policiales mientras se encontraba en el techo de una casa. En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 2ª, junto con las brigadas de la UFI Delitos Especiales, la Central de Policía y el Comando Radioeléctrico. La investigación se encuentra a cargo del fiscal de turno, Francisco Micheltorena, de la Unidad Fiscal de Instrucción en Delitos Especiales, quien dispuso las primeras medidas para esclarecer los hechos.