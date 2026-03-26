¿A Thiago Medina? El dolor de Daniela Celis al recordar su infidelidad

Daniela Celis generó un gran impacto mediático tras realizar una fuerte confesión en el ciclo de streaming Casino Deluxe de Infobae. Al ser consultada sobre su mayor traición en una relación, la joven admitió sin rodeos que “fue ser infiel”.

La influencer recordó que antes de su paso por Gran Hermano Argentina mantenía un vínculo estable de cinco años con un hombre mayor. “Era una relación muy libre, él tenía 20 años más que yo. Aprendí muchísimo con esa persona, me hizo muy grande el corazón”, detalló sobre el vínculo que los unía.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente durante su participación en el reality show, donde sus sentimientos se transformaron al conocer a Thiago Medina. “En la casa me enamoro, hice de todo en todos lados. Te imaginarás cuando salí…”, confesó respecto a la infidelidad cometida ante las cámaras.

El momento de enfrentar las consecuencias llegó cuando tuvo que retirar sus pertenencias de la vivienda que compartían. “Yo vivía con él, tenía todas mis cosas. Nunca lo había visto llorar y ese día me miró, me preguntó por qué y se puso a llorar. Lo vi destrozado”, relató Celis visiblemente conmovida por el recuerdo del llanto de su expareja.

La ex participante también destacó las cualidades de su antiguo compañero y la vergüenza que sintió en aquel entonces. “Él fue siempre leal conmigo, me ayudó en un montón de cosas, fue una gran persona. No podía mirarlo a la cara, se me caía de vergüenza”, expresó sobre la dificultad de aquel encuentro final.

Por último, reflexionó sobre el proceso interno que atravesó y el aprendizaje que le dejó la experiencia. “Me autocastigué mucho tiempo preguntándome cómo fui capaz de hacer algo así con alguien que fue tan bueno conmigo. Pero es la vida, me tocó aprender. Gracias a eso hoy soy una señora, soy una madre”, concluyó sobre su presente actual.