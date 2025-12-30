A un paso de la apertura, Infinito Waterpark advierte sobre estafas con entradas

En vísperas de su gran inauguración, el megaparque acuático "Infinito Waterpark" ha emitido una advertencia oficial para proteger a los visitantes ante la venta fraudulenta de entradas. El parque, que abrirá sus puertas el próximo sábado 10 de enero de 2026 en un predio de 13 hectáreas al sur de la capital cordobesa, confirmó que el único canal oficial de venta es el sitio web de PaseShow: www.paseshow.com.ar.

La administración del parque fue contundente en un comunicado difundido por sus canales oficiales: "No se aceptarán entradas adquiridas por otros canales, revendedores, perfiles no oficiales o links externos". Alertó además que cualquier oferta fuera de la plataforma PaseShow es falsa y carece de validez, por lo que quienes adquieran tickets por medios no autorizados se arriesgan a que les sea denegado el ingreso.

Publicidad

Un proyecto de gran escala para la provincia

La apertura de Infinito Waterpark representa un hito en el entretenimiento familiar a nivel nacional. Con una inversión de 40 millones de dólares, el parque contará con más de 50 atracciones y 30 toboganes, incluyendo una piscina de olas con capacidad para 3.5 millones de litros. Está diseñado para recibir a 12,500 personas simultáneamente y se proyecta que atraerá a unos 450,000 visitantes en su primera temporada.

El complejo forma parte del ambicioso "Proyecto Infinito Open", un polo turístico que ocupará 36 hectáreas y que posteriormente incluirá un estadio multiuso (Infinito Arena) y un gran shopping a cielo abierto (Infinito Open Mall).

Publicidad

Cómo acceder a las entradas oficiales

Ante la expectativa generada y la cercanía de la apertura, el parque ha habilitado una preventa exclusiva a través de su enlace oficial: https://preventa.infinitowaterpark.com/. Se ofrecen principalmente dos tipos de pases:

Pase Acqua Fun: Incluye acceso al parque, flotador, reposera y sombrilla. Los precios en preventa van desde $59.000 para menores (lunes a jueves) hasta $99.000 para adultos (viernes a domingo).

Pase Acqua Plus: Incluye todos los beneficios anteriores, más estacionamiento, seguro de lluvia y un combo de hamburguesa con papas. Los precios van desde $79.000 hasta $115.000.

Los menores de 4 años ingresan gratis. El parque operará en horario continuo de 9:30 a 19:00 horas todos los días.