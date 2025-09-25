El candidato a diputado nacional de Fuerza San Juan, Fabián Gramajo, acompañó al intendente Fabian Aballay en el operativo de abordaje integral comunitario que se llevó a cabo en el playón deportivo del barrio Salvador Norte, en el municipio de Pocito.

Durante el operativo, Gramajo y Aballay conversaron con una gran cantidad de vecinos que se acercaron para acceder a los distintos servicios ofrecidos por el municipio. Entre ellos se incluyeron consultas médicas con clínicos, controles pediátricos, odontológicos y de nutrición, así como asesoramiento en áreas sociales y legales.

Las oficinas municipales presentes brindaron información y acompañamiento sobre certificado único de discapacidad, cuota alimentaria, tenencia de hijos, apoyo en casos de consumo problemático y situaciones de negligencia infantil. Además, los vecinos aprovecharon la oportunidad para inscribirse en programas de formación laboral impulsados por el Municipio.

El intendente Aballay destacó la importancia de la presencia de Gramajo: “Es un honor que Fabián, uno de los candidatos de Fuerza San Juan, haya estado en el Operativo de Abordaje, interiorizándose sobre la realidad que viven las familias de Pocito y los esfuerzos que hacemos desde el Municipio para solucionar los problemas que tienen los pocitanos”, afirmó.