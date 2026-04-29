Así fue el abrazo en la Escuela Industrial en defensa del financiamiento universitario

La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan volvió a manifestarse en defensa de la educación pública con un abrazo simbólico a la Escuela Industrial, en el marco del plan de lucha que se desarrolla a nivel nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La actividad, convocada para visibilizar el conflicto presupuestario y salarial, reunió a docentes, no docentes, estudiantes, egresados y autoridades en un gesto colectivo que buscó trasladar el reclamo al espacio público.

La vicerrectora Andrea Leceta explicó que la medida se inscribe en una serie de acciones coordinadas en todo el sistema universitario. “Es otra de las actividades que está planteada en el marco de todas las acciones que se están llevando a cabo en defensa y en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Es lo que pedimos”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que la situación es compartida por todas las casas de altos estudios del país: “Estamos todos en la misma situación. Todos defendemos y demandamos, exigimos que se cumpla la ley”.

El abrazo simbólico se desarrolló con una amplia participación de la comunidad universitaria, en línea con otras acciones similares que buscan reforzar el respaldo social a la educación pública. La secretaria gremial de Adicus, Edith Liquitay, señaló que la convocatoria respondió a la necesidad de visibilizar el conflicto en distintos ámbitos y horarios: “Si bien somos los mismos, es una comunidad distinta en la mañana y son otros estudiantes, son otros docentes y es importante que también se visibilice la actividad en defensa de la educación pública en diferentes horarios”. La dirigente destacó además la presencia de “docentes, no docentes, egresados, el centro de egresados, la Federación Universitaria y la comunidad sanjuanina”, lo que dio cuenta del carácter transversal del reclamo.

La protesta se enmarca en una semana de medidas de fuerza impulsadas por el sector docente universitario, que incluyen clases públicas y actividades abiertas para exponer la crisis presupuestaria. El objetivo central es exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, considerada clave para normalizar salarios y garantizar el funcionamiento del sistema.

La marcha convocada por los padres

En paralelo, Laceta también se refirió a la marcha convocada por los padres para pedir por el cumplimiento de los días de clases dentro de los colegios preuniversitarios. La vicerrectora indicó que se trata de iniciativas legítimas dentro de un contexto democrático y con demandas coincidentes: “Están en su derecho. Vemos en una sociedad democrática lo mismo que nosotros, están exigiendo lo mismo que nosotros y defendemos lo mismo, la enseñanza pública y de calidad”.

Mientras las medidas continúan, el conflicto mantiene en tensión el normal dictado de clases, aunque desde la universidad señalaron que las actividades académicas se sostienen de manera parcial. “A medida que avanzan las medidas de fuerza, generalmente siempre sucede esto que se ve en las facultades”, explicó la vicerrectora, en referencia al impacto que puede generar en los estudiantes.