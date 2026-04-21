En medio de la creciente ola de amenazas de ataques en escuelas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció medidas para enfrentar estos episodios y advirtió que quienes participen en este tipo de hechos enfrentarán consecuencias legales. Las autoridades remarcaron que no se trata de bromas, sino de delitos que serán investigados por la Justicia.

Desde el Gobierno señalaron que las amenazas, ya sea mediante mensajes, pintadas o publicaciones en redes sociales, encuadran dentro del delito de intimidación pública, previsto en el Código Penal. Esto implica que los responsables pueden enfrentar sanciones penales, incluso si se trata de menores de edad, además de dejar antecedentes que podrían afectar su futuro.

Además de las consecuencias judiciales, se evalúa aplicar sanciones económicas. En algunos casos, el Estado buscará recuperar los costos de los operativos de seguridad desplegados ante cada amenaza, que incluyen intervención policial y suspensión de actividades escolares. Estas acciones demandan recursos millonarios que podrían ser reclamados a los responsables o sus familias.

La medida se da en un contexto de fuerte preocupación por la proliferación de amenazas en instituciones educativas de distintas provincias, muchas de ellas vinculadas a desafíos virales en redes sociales. Estos episodios generaron suspensión de clases, operativos de seguridad y un clima de temor en las comunidades educativas.

Desde las autoridades insistieron en la necesidad de reforzar la prevención, con un rol activo de las familias y las escuelas. También pidieron no viralizar los mensajes intimidatorios y promover el uso responsable de las redes sociales, para evitar que estas conductas se multipliquen.

En ese marco, el Gobierno porteño dejó en claro que se avanzará “hasta las últimas consecuencias” contra quienes realicen amenazas, con el objetivo de desalentar estos hechos y garantizar la seguridad en el ámbito escolar.