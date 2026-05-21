Nicolás Otamendi está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de River Plate. El experimentado defensor central tiene negociaciones avanzadas con la dirigencia millonaria y podría arribar al club una vez finalizado su vínculo con Benfica.

Según trascendió, el campeón del mundo con la Selección argentina ya mantuvo conversaciones con el entrenador Eduardo Coudet y ve con buenos ojos la posibilidad de regresar al fútbol argentino después de una extensa carrera en Europa.

El contrato de Otamendi con Benfica finaliza a mediados de año y, hasta el momento, no hubo avances concretos para una renovación. Esa situación abrió definitivamente la puerta para que River acelerara las gestiones y quedara muy cerca de cerrar una incorporación considerada estratégica por el cuerpo técnico.

En Núñez entienden que la llegada del defensor aportaría jerarquía, liderazgo y experiencia internacional a un plantel que busca competir tanto en el ámbito local como en la Copa Sudamericana. Además, Otamendi mantiene vigencia en la Selección argentina y es una de las referencias defensivas del equipo de Lionel Scaloni.

El posible arribo del zaguero genera gran expectativa entre los hinchas riverplatenses, especialmente por tratarse de un futbolista identificado históricamente con Vélez Sarsfield, donde debutó profesionalmente antes de emigrar al exterior.

Otamendi, de 38 años, disputó las últimas temporadas en Benfica y anteriormente pasó por clubes como Manchester City, Valencia CF y FC Porto, además de integrar el plantel campeón del mundo en Qatar 2022.