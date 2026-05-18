Día de la Escarapela: por qué se celebra cada 18 de mayo en Argentina

Cada 18 de mayo se conmemora en la Argentina el Día de la Escarapela, una fecha dedicada a uno de los símbolos patrios más utilizados por los argentinos en actos escolares, celebraciones oficiales y fechas históricas vinculadas a la independencia nacional.

La escarapela argentina fue creada en 1812 a propuesta de Manuel Belgrano, quien solicitó al Primer Triunvirato la adopción de un distintivo común para las tropas revolucionarias. Hasta ese momento, los distintos cuerpos militares utilizaban insignias diferentes, lo que dificultaba la identificación entre aliados y enemigos durante los enfrentamientos armados.

El pedido de Belgrano fue realizado el 13 de febrero de 1812 y aprobado pocos días después, el 18 de febrero. Desde entonces, la escarapela blanca y celeste quedó establecida como símbolo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Aunque existen distintas teorías sobre el origen de sus colores, una de las versiones más difundidas sostiene que provienen de los colores borbónicos vinculados a la corona española de Fernando VII. Otra hipótesis indica que ya habían sido utilizados durante las Invasiones Inglesas por milicias criollas.

La conmemoración oficial del Día de la Escarapela fue impulsada por el Consejo Nacional de Educación en 1935 y luego incorporada al calendario escolar argentino. Desde entonces, la insignia ocupa un lugar central en las efemérides patrias y suele utilizarse durante toda la Semana de Mayo, además de otras fechas nacionales como el Día de la Bandera y el Día de la Independencia.

Actualmente, la escarapela se lleva tradicionalmente del lado izquierdo del pecho, cerca del corazón, como símbolo de pertenencia, unidad e identidad nacional.