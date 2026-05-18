Lo que debía ser una fiesta por el triunfo del Inter Miami terminó en un escándalo de proporciones en las redes sociales. El foco no estuvo puesto en los goles, sino en el quiebre de la relación entre un sector de la grada y el plantel. Tras el visible enojo de Lionel Messi con los hinchas, quien recogió el guante fue Cachito, el líder de la barra, con un descargo que no dejó títere con cabeza.

El referente de la tribuna rosa utilizó su cuenta de Instagram para realizar una catarsis fiel a su estilo, sin filtros y con una frase maradoniana para marcar la cancha: "Como decía Diego: blanco o negro, gris nunca. Y si no me dejan entrar más porque sé cómo son, no entro más, pero se tenía que decir".

El dardo contra los "nuevos" hinchas

Cachito no ocultó su bronca por los cánticos que bajaron desde la platea mientras el equipo ganaba 2-0. Para el barra, el fenómeno de la "Messimanía" atrajo un público que no entiende los códigos del fútbol: "Se llenó de boludos y estos son los resultados. Insultan a los jugadores cuando estamos ganando".

El malestar de Messi, quien se dio vuelta para recriminar los gritos de la tribuna, fue el detonante para que el líder de la hinchada saltara en su defensa: "Y eso que los jugadores no nos pasan ni cabida, pero en esta estoy con ellos", aclaró, marcando la distancia profesional pero el respeto por el capitán.

Fuego contra la dirigencia

El descargo no terminó ahí. El barra sanjuanino, por adopción del sentimiento futbolero, apuntó directamente contra la cúpula del club por el recambio de público en el Miami Freedom Park. Según sus palabras, la gestión del club es la responsable del clima hostil.

"Eso es culpa de la dirigencia. Ellos lo permitieron. Se llenó de bol... la cancha", sentenció, dejando abierta una interna que promete sumar nuevos capítulos mientras el equipo de las garzas intenta mantener la punta del campeonato.