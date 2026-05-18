El parte médico de Álex Márquez tras ser operado por el accidente en Moto GP

El Gran Premio de Cataluña de MotoGP vivió una jornada cargada de angustia por el violento accidente que involucró a Álex Márquez. Todo se originó a partir de un desperfecto mecánico en la KTM de Pedro Acosta, situación que derivó en la caída del piloto español y obligó a las autoridades a detener la competencia durante varios minutos.

Horas después del episodio se dio a conocer el parte médico oficial que detalló las consecuencias del impacto. El corredor sufrió una fractura marginal de la vértebra C7 y una fractura en la clavícula derecha. Debido a estas lesiones, será operado este mismo domingo por los profesionales del Hospital General de Catalunya para estabilizar la zona con una placa.

La secuencia posterior al choque fue dramática. Márquez permaneció consciente tras el fuerte golpe y recibió asistencia inmediata de la ambulancia en la curva 10. Luego de ser atendido en el centro médico del circuito, los doctores resolvieron trasladarlo a una clínica de Barcelona para realizar estudios exhaustivos que permitieran descartar otros problemas de gravedad.

La fuerza del impacto quedó evidenciada en un detalle estremecedor ya que el visor de su casco salió despedido. Además, el accidente puso en riesgo a otros competidores porque los restos de la Ducati volaron por la pista. Fabio Di Giannantonio fue uno de los afectados al ser golpeado por una de las cubiertas de la moto de Márquez. El italiano, que corre para el equipo de Valentino Rossi, se salvó de milagro porque el neumático pasó cerca de su cabeza, aunque terminó en el suelo con gestos de dolor en una de sus manos.