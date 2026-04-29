La Legislatura de San Juan se convirtió en el epicentro de la memoria institucional al conmemorarse los 40 años de la Reforma Constitucional de 1986. A través del conversatorio “Voces de la Convención”, autoridades y ciudadanos se reunieron para poner en valor el texto que rige actualmente en la provincia y que no ha vuelto a ser modificado desde aquel entonces. El evento buscó rescatar las vivencias de quienes redactaron la carta magna local en un contexto histórico de reconstrucción democrática.

San Juan, pionera en derechos individuales

El vicegobernador Fabián Martín destacó a DIARIO HUARPE la trascendencia de esta reforma, subrayando que marcó un rumbo no solo para los sanjuaninos sino para toda la Argentina. “San Juan fue en aquel entonces pionero en esta en este andamiaje, en esta reforma constitucional y especialmente en la garantía de derechos individuales, que era lo que requería el momento en aquellos años”, afirmó el mandatario.

La constitucion de San Juan promulgada en 1986. (Foto DIARIO HUARPE)

Según Martín, la Constitución del 86 surgió tras el fin del gobierno de facto, cuando los derechos no estaban plenamente garantizados. El impacto del trabajo sanjuanino fue tal que, según el vicegobernador, “influyó en la modificación de la Constitución Nacional años más adelante, influyó en la reforma de constituciones de otras provincias”. El objetivo del encuentro fue escuchar “en carne propia qué sintieron, cómo evaluaron, cómo vieron y cómo garantizaron esos derechos individuales” aquellos convencionales que aún acompañan a la comunidad.

Un viaje al pasado en el Hall de la Legislatura

Por su parte, Giselle Fernández, directora de Relaciones con la Comunidad de la Cámara de Diputados, explicó a DIARIO HUARPE que la actividad fue diseñada para rememorar y homenajear a los protagonistas de aquel hecho histórico. El conversatorio, moderado por Luis Meglioli, permitió que los convencionales contaran “sus experiencias del momento, lo que los llevó a ser parte de ese hecho histórico tan importante”.

Diarios de la época de la restitución y reforma constitucional de San Juan. (Foto DIARIO HUARPE)

Además del diálogo, el edificio anexo de la Legislatura dispuso una muestra con elementos rescatados de la época. “Tenemos acá en el hall del edificio anexo exposición de algunos documentos históricos de la época, de periódicos de la época y de algunos elementos también como por ejemplo las bancas, ceniceros, algunos elementos que utilizaban”, detalló Fernández. La funcionaria destacó el trabajo del personal de la Cámara, quienes afrontaron el desafío con “mucho cariño y mucho respeto porque muchos han sido parte de ese momento”.

Una invitación abierta a toda la comunidad

A diferencia de otros actos institucionales, esta conmemoración se planteó como un espacio de puertas abiertas. Fernández enfatizó que la actividad “está abierto a toda la comunidad, no solo a las autoridades”. Debido al interés del público, la organización decidió que los recuerdos y documentos históricos permanezcan expuestos en el hall del anexo por unos días más para que puedan ser disfrutados por quienes no pudieron asistir a la jornada inaugural. El edificio anexo permanece abierto durante todo el día, facilitando el acceso a este recorrido por la historia de la democracia sanjuanina.