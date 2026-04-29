La Caja de Acción Social (CAS), anunció una fuerte actualización en los montos de sus líneas de préstamos. La medida busca no solo recomponer el poder adquisitivo de los créditos, sino también posicionarse como la opción más accesible del mercado local.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de la institución, Juan Pablo Medina, destacó que la actualización de los montos de las cuatro líneas de préstamos responden a cumplir con las instrucciones del gobernador Marcelo Orrego. "El fin es estar a la altura y, sobre todas las cosas, de cumplir con la premisa de estar cerca de la gente y dar respuesta a las necesidades", señaló el funcionario.

La clave de este anuncio reside en la comparación frente a la suba de precios. Según explicó Medina, mientras que la inflación real acumulada entre mayo de 2025 y abril de 2026 se estima en un 32%, el incremento otorgado por la Caja promedia el 47,5%. "Es decir, 15 puntos por arriba de lo que se supone. Eso es, claramente, jerarquizar las líneas de préstamos, ponerlas en valor y hacer que se constituyan en una herramienta cada vez más eficaz para resolver cualquier situación u urgencia", enfatizó.

Respecto a las ventajas competitivas frente al sector privado, Medina fue tajante: la diferencia de costos es abismal. "La tasa y las diferencias son enormes, básicamente la Caja de Acción Social es la entidad que ofrece los préstamos más baratos en la provincia. Para darte un ejemplo claro, la entidad donde la mayoría de los empleados cobran su sueldo, tiene un costo financiero total por tasa de efectivo anual que es más de un 65% mayor a lo que ofrecemos", detalló el titular de la Caja de Acción Social, subrayando que la función del organismo es el bienestar social y no la rentabilidad financiera tradicional.

Para los interesados, el universo de beneficiarios abarca entre 55.000 y 60.000 personas, incluyendo empleados de planta permanente de los tres poderes del Estado, municipalidades y entes con convenio. El proceso de acceso sigue siendo ágil: "Si cumplen con todo, se estima la capacidad de pago en el momento, y en 24 ó 48 horas ya tienen acreditado ese monto al que han podido acceder en su cuenta", explicó Medina.

Finalmente, el impacto no será solo individual sino colectivo. La CAS proyecta entregar cerca de 1.600 millones de pesos mensuales, lo que representa unos 80 millones de pesos por día hábil que circularán en los comercios de San Juan. "Es dinero que dinamiza y colabora con el consumo y con la economía provincial y los comercios", concluyó.

Requisitos y agilidad para el cobro

Para los interesados, Medina recordó que el proceso es ágil. Los préstamos personales requieren turno previo a través de la web oficial (www.cas.gov.ar), mientras que las líneas de rodados, remodelación de viviendas y asistenciales pueden tramitarse de forma directa. Los requisitos básicos son:

Fotocopia del DNI y CBU donde se deposita el sueldo.

Un garante (generalmente compañero de la administración pública).

Si cumplen con todo, el dinero se acredita en su cuenta en 24 o 48 horas.

¿Quiénes pueden acceder y cómo hacerlo?

Todas las líneas de préstamos están dirigidas a empleados públicos provinciales o a trabajadores de entes con convenio con la Caja de Acción Social.

Así quedaron los nuevos montos:

Línea para comprar rodados: $2.100.00

Línea para remodelación de viviendas: $3.200.000

Línea de préstamos personales: $1.800.000

Línea de préstamo asistencial: $1.200.000

Préstamo Personal

Fondos en efectivo para gastos personales.

Turno previo obligatorio desde la web de la CAS. En Calingasta, Iglesia, Jáchal o Valle Fértil, el turno se gestiona vía WhatsApp al 2645866296.

Préstamo para rodados:

Aplica a la compra de bicicletas, ciclomotores, autos usados o 0km, y sus repuestos.

Sin turno previo, atención de 7:30 a 11:30 hs.

Documentación requerida:

DNI, recibo de sueldo y CBU.

Presupuesto por duplicado con todos los datos fiscales.

Garante que cumpla los mismos requisitos.

Un respaldo real para el poder adquisitivo

Para más información o solicitar un turno, ingresá al sitio web oficial de la Caja de Acción Social o comunicate vía WhatsApp al 2645866296.