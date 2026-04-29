Susana Giménez furiosa con una conductora que quiere fuera de Telefe

Los flashes del Martín Fierro de la Moda no solo capturaron elegancia, sino también un conflicto latente que terminó de explotar en las redes sociales. Susana Giménez, la máxima figura de Telefe, se sintió descuidada tras una publicación de Vero Lozano que la incluía a ella y a su hija, Mecha Sarrabayrouse. Lo que comenzó como un retrato casual en un evento lleno de celebridades, terminó provocando una reacción inesperada en la conductora más famosa del país.

En el programa A la tarde profundizaron sobre el origen del conflicto. Santiago Sposato relató que "ella se saca una foto junto a su hija y Vero Lozano. ¿Quién sacó esa foto? Una persona que estaba con Vero Lozano. Ella la publica, Susana la ve y se le pusieron los pelos de punta". Este malestar se vincula con la falta de cuidado estético que sintió la diva, sumado al trasfondo personal, ya que Lozano es la pareja de Corcho Rodríguez, quien fue un gran amor en la vida de Susana.

El ambiente se puso aún más tenso cuando se habló de las jerarquías dentro del canal. Luis Ventura intervino para aclarar que no existen pedidos de premios específicos por parte de la diva, pero remarcó que "no, nunca. Lo que reclama Susana es su territorio. Ella es la primera figura de un canal como Telefe y quiere ser considerada como tal". Esta postura explicaría por qué el clima de la noche no fue el mejor entre las dos figuras estelares.

La situación llegó a su límite cerca del cierre de la gala. Luis Bremer confirmó el momento exacto de la retirada de la estrella al contar que "cuando gana Vero a mejor conductora, Susana y Mecha decidieron partir". Sin esperar los saludos finales ni el cierre oficial, Giménez abandonó el salón minutos antes de que su colega subiera al escenario para recibir su estatuilla, dejando en claro que la tensión entre ellas sigue muy presente.