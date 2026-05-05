Flor de la V confesó de qué famosa se enamoró perdidamente

Flor de la V cuenta con más de 28 años de trayectoria en el mundo del espectáculo, donde su nombre ya es un sello indiscutido. En una conversación muy íntima con Moria Casán, la conductora decidió profundizar en aspectos de su vida emocional que nunca antes habían salido a la luz. Durante este mano a mano, confesó que en el pasado llegó a sentir una atracción muy profunda por una mujer con la que compartía el ámbito laboral.

Al hablar sobre lo que le generó ese sentimiento, Flor fue muy clara al explicar que "Me ha pasado de enamorarme en el trabajo y lo que más me sorprendió es que fue de otra mujer". La artista detalló que su proceso de enamoramiento suele estar ligado a la admiración por el talento ajeno, señalando que "A mi me seduce el arte. Si la persona hace un papel interesante, si dice la letra de una forma especial, si tiene esa presencia escénica... me conquista".

Debido a la curiosidad de Moria, la actriz terminó por dar el nombre de la famosa colega que la cautivó años atrás. Flor relató que "Me pasó con varias mujeres pero Eliana Guercio fue una de ellas. Nosotras éramos muy amigas y ella tenía algo, una presencia sobre el escenario que te atrapaba. Bajaba la escalera de una manera diferente". Esta fascinación nacía directamente de la labor profesional de su compañera, ya que según sus palabras "Me seduce el arte y me ha pasado de enamorarme de una mujer en el trabajo porque hacía un papel interesante o tenía algo especial. Eliana Guercio fue una de ellas".

A pesar de la intensidad de aquel recuerdo, la conductora, quien lleva años en pareja con Pablo Goycochea, aclaró que se trató de una situación que no pasó de lo mental. Para evitar cualquier tipo de confusión sobre su realidad actual o su pasado, remarcó que "Estamos hablando de un amor platónico, claro está". De esta forma, la revelación quedó como una anécdota de sus tiempos compartidos en los escenarios.