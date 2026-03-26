Adorni se complicó a si mismo y admitió vivir en un departamento que no había declarado

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo inmueble a su patrimonio en la Ciudad de Buenos Aires, según registros oficiales relevados por el diario La Nación. Se trata de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, adquirido sin haberse desprendido de otras propiedades que ya figuraban a su nombre.

Un nuevo inmueble en Caballito

De acuerdo con la información consignada en el Registro de la Propiedad Inmueble, el funcionario figura como propietario, junto a su esposa Bettina Angeletti, de una vivienda situada sobre la calle Miró al 500, donde actualmente reside. La adquisición se suma a otros inmuebles que el jefe de Gabinete ya poseía en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires.

El propio Adorni había confirmado recientemente su mudanza a Caballito, aunque evitó precisar si el departamento era de su propiedad. En ese contexto, sostuvo que los bienes no declarados responden a que “la declaración jurada no está vencida”.

Declaraciones y evolución patrimonial

En medio de cuestionamientos políticos, el funcionario defendió el origen de sus bienes. “A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”, afirmó durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Al asumir en diciembre de 2023, Adorni había declarado dos propiedades: un departamento en la calle Asamblea, compartido con su esposa, y otro en La Plata, este último registrado como de su exclusiva titularidad desde 2016 tras una donación familiar. Ambos continúan a su nombre, según los registros oficiales.

Bienes no informados y plazos de declaración

Uno de los puntos que genera interrogantes es la ausencia, en la declaración jurada de 2024, de una vivienda en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, adquirida por Angeletti a fines de ese año. El jefe de Gabinete no confirmó si ese bien fue incluido en el anexo reservado correspondiente a su cónyuge ni detalló el origen de los fondos utilizados.

Según explicó, las modificaciones en su patrimonio serán incorporadas en la declaración jurada de 2025, cuyo vencimiento está previsto para mediados de año.

Otros bienes y contexto de investigación

La información oficial también da cuenta de otras propiedades vinculadas a la familia, incluyendo un departamento en Parque Avellaneda y otro inmueble en el partido bonaerense de Morón, ambos a nombre de Angeletti.

En cuanto a sus activos, Adorni había declarado al inicio de su gestión un vehículo, ahorros en el país y en el exterior, fondos de inversión y dinero en efectivo. Durante 2024, ya como funcionario, incorporó un nuevo automóvil sin desprenderse del anterior y registró deudas por un monto significativo.

El caso se desarrolla en paralelo a una investigación judicial vinculada a denuncias por un viaje a Punta del Este en avión privado. En ese marco, la aparición de nuevas propiedades suma elementos al debate público sobre la evolución patrimonial del funcionario.

Respaldo político y respuesta oficial

Durante su exposición ante la prensa, Adorni evitó brindar mayores precisiones y cuestionó el tenor de las preguntas. Argumentó que existe una causa judicial en curso y que dar detalles podría interferir en la investigación.

El funcionario estuvo acompañado por integrantes del gabinete nacional y recibió el respaldo público de Karina Milei, quien expresó su apoyo en redes sociales tras la conferencia.