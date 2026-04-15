Las aerolíneas comenzaron a prepararse para el Mundial 2026 con una estrategia clara: ampliar la oferta de vuelos hacia Estados Unidos y lanzar promociones para captar la fuerte demanda de hinchas que viajarán al torneo.

En ese marco, Aerolíneas Argentinas anunció una operación especial que incluye más frecuencias hacia Miami, con hasta 18 vuelos semanales y picos de hasta tres servicios diarios. Además, sumará rutas directas hacia ciudades clave como Dallas y Kansas, que serán sedes del certamen.

La compañía también incorporará conexiones desde el interior del país, con salidas desde Córdoba, Rosario y Tucumán, lo que busca federalizar el acceso a los vuelos internacionales y facilitar el traslado de pasajeros hacia los destinos mundialistas.

En paralelo, otras aerolíneas internacionales también ajustan su oferta. American Airlines, por ejemplo, prevé operar hasta 28 vuelos semanales desde Argentina hacia Estados Unidos, reforzando la conectividad en uno de los períodos de mayor demanda del calendario.

Junto con el aumento de frecuencias, las empresas comenzaron a lanzar tarifas promocionales para incentivar la compra anticipada. En algunos casos, los pasajes hacia Miami parten desde los 686 dólares, mientras que otros destinos pueden tener valores más elevados dependiendo de la demanda y la cercanía del evento.

El despliegue responde a la expectativa de un Mundial con convocatoria récord, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y que movilizará a miles de argentinos que buscarán acompañar a la Selección.

De esta manera, el sector aerocomercial se anticipa al impacto del evento deportivo con una expansión de su oferta, combinando más vuelos y promociones para posicionarse en un mercado que promete alta competencia y fuerte movimiento turístico.