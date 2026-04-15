Luis Caputo celebró la aprobación de la segunda revisión del FMI

Tras conocerse la aprobación técnica de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, expresó su satisfacción y analizó el impacto que tendrá esta decisión en el rumbo económico del país.

A través de sus redes sociales, el jefe de Hacienda calificó el avance como un hito fundamental. “Este es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica”, sostuvo Caputo, quien se encuentra en Estados Unidos participando de las reuniones de primavera del organismo y el Banco Mundial.

Agradecimientos y respaldo político

En su mensaje, el ministro dedicó palabras de reconocimiento a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, resaltando su "liderazgo y compromiso". Asimismo, extendió el agradecimiento a su equipo técnico, mencionando a su vice, José Luis Daza, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por la labor realizada durante las negociaciones.

Para el Gobierno, este respaldo técnico, que abre la puerta a un desembolso de US$1.000 millones, es una validación al ajuste fiscal y a la reciente aprobación del Presupuesto 2026. Según el propio FMI, el "impulso político" y la acumulación de reservas han mejorado la capacidad de respuesta de Argentina ante las crisis.

Agenda en EE.UU.: El plato fuerte de la gira llegará este viernes 17 de abril, cuando Caputo mantenga un encuentro formal cara a cara con Georgieva para terminar de sellar los próximos pasos del programa.

El frente financiero

Además de su reunión con la cúpula del Fondo, el titular de Economía tiene previsto encontrarse con los presidentes del Banco Mundial, el BID y el Banco de Desarrollo de América Latina. El objetivo es claro: fortalecer el ingreso de divisas y ratificar el compromiso del país con el superávit fiscal del 1,4% del PBI, pilar innegociable de la actual gestión.