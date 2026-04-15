En un escenario de entendimiento legislativo, el Partido Bloquista informó y valoró positivamente el proceso de redefinición de autoridades dentro de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de San Juan. El acuerdo, que priorizó el diálogo entre los distintos espacios, decantó en la designación del diputado iglesiano Gustavo Deguer al frente de la misma.

Desde el partido de la estrella destacaron que este paso refleja un mensaje de madurez política y responsabilidad institucional, especialmente al tratarse de uno de los sectores más estratégicos para el motor económico de San Juan.

Acuerdos con mirada de futuro

El Bloquismo subrayó el acompañamiento de todos los sectores legislativos, lo que permitió consolidar una conducción basada en el consenso. Según indicaron desde el espacio, la minería es un eje central para la generación de empleo y el fortalecimiento de las economías regionales, por lo que la comisión cumple un rol clave en la creación de políticas públicas.

"El camino es el trabajo articulado entre todos los espacios, priorizando los intereses de San Juan por encima de las diferencias", expresaron desde el ámbito partidario.

Agenda estratégica

Asimismo, los legisladores reafirmaron el compromiso de continuar trabajando en conjunto, promoviendo una agenda que consolide el crecimiento y atraiga inversiones a la provincia.

Con la ratificación de esta vocación de diálogo, el Bloquismo busca seguir impulsando iniciativas que generen oportunidades reales para los sanjuaninos, fortaleciendo el rol de la Legislatura como espacio de construcción de acuerdos fundamentales para el desarrollo provincial.