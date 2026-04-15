Mientras el mundo del fútbol sigue de cerca cada paso de su carrera profesional, la vida sentimental de Marcelo Gallardo volvió a quedar bajo los reflectores. Medios uruguayos aseguran que el "Muñeco" protagonizó un romance fugaz durante el último verano con una joven modelo y empresaria de aquel país.

La mujer en cuestión es Eliana Díaz, una uruguaya de 28 años (22 menos que el entrenador), quien posee una reconocida trayectoria en las pasarelas y el mundo de la moda internacional. Según publicó el diario El País, el vínculo se habría gestado a principios de este 2026, cuando Gallardo se instaló en Punta del Este para liderar la pretemporada de River Plate.

Las versiones indican que ambos se conocieron en el exclusivo balneario y comenzaron a frecuentarse en puntos estratégicos como el Complejo Solanas, siempre manteniendo un perfil extremadamente bajo para evitar el asedio de la prensa.

Quién es Eliana Díaz

Además de su carrera como modelo, que la llevó a participar en el certamen Miss Uruguay y en la Semana de la Moda en España, Díaz tiene una faceta empresarial activa. Actualmente se desempeña como agente inmobiliaria en Punta del Este y es madre de un hijo de 12 años.

Aunque las fuentes aseguran que la relación avanzó en muy buenos términos durante los meses de calor, el vínculo habría llegado a su fin recientemente. Por ahora, el DT más ganador de la historia reciente de River prefiere mantener el silencio, mientras en Uruguay su nombre sigue siendo tendencia por motivos extradeportivos.