El hecho ocurrió una tarde de mayo pasado en el Aeroparque porteño, cuando un pasajero que esperaba abordar un vuelo a Iguazú expresó frente al mostrador: “Voy a poner una bomba para poder tomar el avión”. Según los testimonios de empleados, el hombre repetía frases similares, como “parece que tengo que colocar una bomba para que me atiendan” o “hace falta que ponga una bomba para que me den bola”, en medio de su enojo por la cancelación reiterada del vuelo.

Ante la alarma generada, se estableció un perímetro de seguridad, se evacuó parcialmente la zona y se convocó al Agrupamiento Especial GEDEX y a bomberos. El pasajero fue identificado, controlado y sus pertenencias revisadas como medida preventiva.

La defensa había solicitado el sobreseimiento, alegando que no existió intención de generar alarma ni capacidad real de provocar daño. Sin embargo, la Sala II del Tribunal de Apelaciones rechazó esa argumentación, señalando que la conducta del pasajero “tuvo aptitud para afectar la tranquilidad pública” y que el delito de intimidación pública se consuma al proferirse la amenaza, sin necesidad de que se genere temor real o tumulto.

Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun destacaron que el pasajero no podía desconocer las consecuencias de sus palabras al encontrarse en una terminal aérea concurrida. Además, ordenaron profundizar la investigación, recabando testimonios adicionales y realizando exámenes médicos al acusado para determinar posibles motivaciones y pormenores de los hechos.

Por el momento, el pasajero permanece procesado y embargado en un millón de pesos mientras continúa la pesquisa para esclarecer plenamente la situación.