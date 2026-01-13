La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en el centro de un escándalo por haber girado cerca de US $ 8 millones a cinco empresas constituidas en Miami (Estados Unidos) que actualmente están disueltas o sin actividad visible, y que habrían emitido facturas por supuestos servicios a la entidad entre 2019 y 2022.

Según la documentación a la que tuvo acceso TN, estas sociedades cobraron por conceptos como marketing digital, consultorías administrativas, logística y comunicación internacional, aunque no registran presencia digital, empleados ni estructuras operativas claras. Todas fueron creadas entre 2019 y 2021 y disueltas entre 2023 y 2024. ([turn0news0])

Una de las piezas clave en este entramado es MIA BIZ GROUP LLC, una sociedad gerenta común de varias de estas firmas que fue disuelta el 6 de enero pasado por un argentino identificado como Martín Delloca, vinculado a la supervisión de varias de estas compañías.

Entre las firmas se destaca Dicetel, que recibió el mayor volumen de fondos, unos US $ 5,2 millones, por servicios que incluyeron desde externalización de procesos hasta logística para la delegación argentina en el Mundial Qatar 2022, aunque también carece de registros operativos verificables. Otra, Samkat, fue contratada por alrededor de US $ 400 000 para marketing digital, a pesar de no tener actividad registrada antes de su disolución en septiembre de 2024.

Las otras empresas involucradas (SCH Consulting Group LLC, ARCOFISA International Corp y MLS Global Trading Corp) también presentan características de sociedades sin empleados ni actividad visible y compartían gerencia o dirección con otras compañías del mismo grupo en Estados Unidos. ([turn0news0])

Este caso se conoció en el marco de una investigación judicial más amplia sobre la gestión internacional de fondos de la AFA, que incluye citaciones a declarar a empresarios vinculados al entorno del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y movimientos de dinero canalizados a través de empresas en el exterior que se sospechan podrían haber servido para desviar recursos fuera del circuito argentino. ([turn0news0])

Hasta el momento, ni la AFA ni los involucrados han emitido una respuesta oficial a las consultas de TN sobre este particular entramado de pagos y la situación legal que lo rodea.