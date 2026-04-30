Un odontólogo criticó y expuso a Juli Poggio por su retoque estético

La convivencia entre las figuras públicas y los especialistas en salud suele ser tensa cuando la estética está en juego, y Julieta Poggio lo comprobó recientemente. Todo se desencadenó tras su decisión de colocarse carillas dentales, un cambio que despertó la dura mirada del odontólogo Emiliano Olivera. Indignada por las observaciones del profesional, la influencer no dudó en calificarlo como "hater" y aseguró que sus trabajos no estaban visibles en las plataformas digitales. Incluso, para restarle importancia al asunto, ella lanzó un desafiante "si quiero, me las saco".

La respuesta de Olivera no tardó en llegar, defendiendo su trayectoria con firmeza. "¿Hater? Hace 26 años que hago ortodoncia", respondió el especialista mientras compartía evidencia de sus procedimientos previos. Al hablar de sus pacientes, aseguró que "todos ellos se fueron con una sonrisa hermosa, que lucen natural, nada de superficialidad, hoy se sienten más seguros y recontraconfiados al sonreír Les dio y se les levantó el autoestima". Lejos de querer una pelea personal, aclaró que "te puedo seguir mostrando muchos más casos que tengo en mi feed. No solamente crítico. Lo que pasa es que se viralizan más aquellos como vos, que sos una figura pública".

Sin embargo, el odontólogo mantuvo sus críticas técnicas sobre el resultado en la boca de la actriz. "Tenés dos o tres talles más de dientes", afirmó sin vueltas. Aunque elogió su apariencia original diciendo que "naturalmente tus dientes son bellos, no dejas de ser una mujer hermosa por lo que te has hecho", señaló errores en la ejecución del tratamiento. "Evidentemente, si no te hicieron desgaste, ahí las tenés sobredimensionadas. Entonces no te devolvió estética, te sobredimensionó. Son como dos o tres talles más de dientes que tenés hoy en la boca", reafirmó el experto.

Más allá de lo visual, Olivera advirtió sobre consecuencias funcionales que Julieta podría estar sufriendo. "Tenés tanto diente que no te deja bien posicionada la lengua y el paso del aire. Entonces, por eso te digo, es más un tratamiento invasivo que restaurador", explicó. El doctor recordó su asombro al ver las imágenes por primera vez preguntándose "pero Juli, ¿qué te hiciste? Por Dios, no te puedo creer", ya que consideraba que ella "tenía los dientes bien, tenía una sonrisa natural, muy alineada, bastante armónica...".

La crítica se extendió también hacia el colega que realizó la intervención y hacia la moda de estos retoques. "La verdad es que el asesoramiento del colega que te dijo clavate esta carilla que es una cinta blanca, todos los dientes a la misma altura, ridículo. Mirá ese color, no armoniza para nada, una chica tan bonita", opinó Olivera. Preocupado por la salud dental a largo plazo, manifestó que "Yo realmente estoy sorprendido de que toda esta gente, todos estos famosos estén comprando esta tendencia. Quiero pensar de que no están ni ahí asesorados de que han gastado sus piezas dentales y cuál es el riesgo que han asumido y la pérdida de estructura al largo plazo". Para cerrar su postura, calificó el cambio como "realmente esto, horrible. Le arruinaron la cara a una niña tan hermosa. La verdad que no sé por qué con esta naturalidad que ella tenía ahí sus piezas dentales compró tendencia".