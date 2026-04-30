Un nuevo paro este jueves 30 de abril impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado pone en alerta al sistema aerocomercial argentino, con advertencias sobre posibles demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos en distintas terminales del país.

La medida incluye a sectores clave como la Administración Nacional de Aviación Civil y el Servicio Meteorológico Nacional, lo que incrementa el impacto en la operatoria aérea. En este contexto, la falta de información meteorológica y la reducción de tareas de control pueden complicar la normal prestación del servicio.

Desde el gremio explicaron que el paro responde a reclamos salariales, despidos y recortes en áreas estratégicas del Estado. Además, señalaron que el deterioro de las condiciones laborales afecta directamente el funcionamiento de servicios sensibles como la seguridad aérea.

El impacto se sentirá especialmente en aeropuertos con alto tránsito, donde se prevén asambleas, movilizaciones y posibles interrupciones en tareas operativas. Esto podría traducirse en demoras en despegues, cambios de horarios y, en algunos casos, cancelaciones de vuelos.

Si bien en algunos casos no se espera una paralización total del servicio, las autoridades y el propio gremio recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de viajar, ya que la situación puede variar según el nivel de adhesión a la medida.

El conflicto se da en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno y los trabajadores estatales, con reclamos por la reapertura de paritarias y la continuidad de puestos laborales. En ese marco, la actividad aerocomercial vuelve a quedar en el centro de la escena, con miles de pasajeros potencialmente afectados.