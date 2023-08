Tal como lo viene haciendo desde el mes de octubre del año pasado, hace unos días DIARIO HUARPE visitó la escuela secundaria Valle Grande para compartir con los estudiantes y profesores de la institución toda la información plasmada en la revista y el documental “Agua, guía para entender la Sequía”.

En el encuentro hubo un fluido intercambio de información, de opiniones e ideas, que generaron entre los presentes un cambio de conciencia frente a la problemática global y a los desafíos que tenemos por delante como humanidad.

“Había escuchado y leído lo del cambio climático y lo que está pasando en el mundo pero, sinceramente, no sabía que era tan preocupante y que nosotros los sanjuaninos estábamos siendo tan afectados”, dijo Javier Rodrigues, alumno. “Nunca lo había relacionado y con la charla de hoy se me abrió la cabeza. Ojalá puedan seguir hablando de este tema con más chicos como nosotros, porque realmente necesitamos más compromiso y conciencia ambiental para salir adelante”, agregó.

En esta oportunidad el equipo del diario llevó a la escuela el documental (que se descargó en una de las computadoras del establecimiento educativo) y un total de 700 revistas, de las cuales casi 300 fueron distribuidas entre los alumnos y profesores presentes en la charla y el resto quedó a disposición de la biblioteca y demás estudiantes del Valle Grande.

“El tema que ustedes tratan es muy actual y preocupante. Y está bueno que se ponga en la mesa de discusión para que se empiece a trabajar en serio. Porque si seguimos así como estamos, el futuro que nos depara no es muy alentador”, expresó Daniel Basualdo, director de la escuela.

Con las charlas, la revista y el documental, DIARIO HUARPE busca visibilizar la realidad en la que se encuentra la provincia frente al cambio climático, producto del calentamiento global, y de paso, poner en discusión esta temática entre las nuevas generaciones, haciendo énfasis en la importancia que tiene el agua como recurso vital.

“Creo que el gran problema que tenemos en el mundo está en la sobrepoblación", reflexionó Denise Andrada, alumna, "Cada vez necesitamos más recursos y servicios, y esto está generando el calentamiento global, el cambio climático. Y lo malo de todo esto es que parece que es un ciclo que no termina: más personas, más necesidades, menos recursos”.

A la charla asistieron casi 300 estudiantes del ciclo básico y orientado, más los profesores de Biología, Geografía, Matemáticas, entre otros.

“Este material nos viene muy bien para trabajar la temática con los chicos en las aulas, porque los docentes no contamos con un documento tan completo como este y que es aplicable a muchas materias que damos en la escuela”, dijo el director. “Totalmente agradecidos con DIARIO HUARPE por la revista, el documental y la charla. Lo que están haciendo es importantísimo, porque en los chicos está el verdadero cambio”, concluyó.

La charla en frases

Geraldine Mesina (17 años), alumna.

“A mí todo esto me angustia, porque veo los canales, los ríos, llenos de basura y somos muy pocos los que nos preocupamos por eso. La mayoría no se lo está cuestionando y eso está re mal”.

Javier Rodrigues (12 años), alumno.

“Yo diría que los gobiernos tienen que ser más responsables con este tema. Que armen proyectos, que trabajen para solucionar esta situación. Que paren con la tala de árboles, que planten árboles, que no contaminen la tierra, el agua”.

Guadalupe Sánchez (17 años), alumna.

“Yo le diría a todos que cuiden el agua y que piensen bien sus acciones. Porque cada acción, trae sus consecuencias”.

Camila Flores (16 años), alumna.

"No estaría mal que, con todo esto que hoy hemos aprendido, multipliquemos el mensaje. No sé, me imagino contándoselo a mi familia, yendo casa por casa en nuestro barrio, concientizando que cuiden el agua, que no la desperdicien, porque nosotros acá, cada tanto, nos quedamos sin agua".

Daniel Basualdo, director.

“Esta charla ha sido fundamental para los chicos, porque este contacto con ustedes, que se han preocupado por este tema y que vienen a compartir toda la información que recolectaron, los ayuda a crecer, a creer en el otro y por sobre todo, en ellos mismos, porque se sienten reconocidos”.

Denise Andrada (17 años), alumna.

"Yo, lamentablemente, no tengo esperanzas que esto cambie. Porque veo que la humanidad se sigue equivocando y no se lo está cuestionando... Y, realmente, no sé si eso se pueda solucionar".

