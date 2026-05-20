Tres delincuentes armados asaltaron a una joven de 15 años en Caucete

El miércoles comenzó de la peor manera para una adolescente de 15 años en el departamento Caucete. Alrededor de las 08:00, mientras caminaba por el sector III del barrio Felipe Cobas, la joven fue sorprendida por tres delincuentes que portaban armas de fuego. Bajo amenazas, los asaltantes le quitaron sus pertenencias en un momento del día en que suele haber una importante circulación de estudiantes y trabajadores en la zona.

Entre los objetos robados se encuentran una campera de la escuela EPET, un teléfono iPhone 17 y una mochila de marca Adidas. Tras el ataque, los delincuentes huyeron rápidamente sin dejar rastro de su paradero o de las identidades de los involucrados.

La situación ha dejado a los vecinos del barrio Felipe Cobas muy preocupados por la falta de seguridad durante el horario de ingreso escolar. Ante esta realidad, la familia de la menor inició una campaña de difusión para intentar dar con los objetos sustraídos o conseguir cualquier dato que ayude en la investigación. También pidieron colaboración a la comunidad por si alguien vio movimientos extraños o si tienen información sobre la posible venta de lo robado.