Orrego inauguró el nuevo Centro de Salud en Pozo de los Algarrobos

En el marco del plan de fortalecimiento sanitario que se desarrolla en la provincia, el gobernador Marcelo Orrego inauguró este miércoles las remodelaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en la localidad de Pozo de los Algarrobos, en Caucete. Esta obra busca descentralizar la atención médica y evitar el traslado de los vecinos a centros alejados.

Marcelo Orrego estuvo acompañado por todo su cuerpo político. FOTO: SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

Durante el acto, el gobernador Orrego detalló las mejoras: "Acá solamente había una oficina y un consultorio, y ahora tenemos toda una zona peatonal, tenemos las prestaciones de distintos servicios, entre ellos nutrición, medicina familiar. Estas son dos cuestiones que pensó el Ministro y que por supuesto quien le habla tomó la determinación de ejecutarla".

El nuevo edificio de salud es moderno. FOTO: SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

"Entendemos que este tipo de obras van a beneficiar porque anualmente se hacen casi 6.000 consultas en este lugar", expuso. "Todo va a ser complementario a todo lo que ya está en ejecución en materia de salud. Por ejemplo, el Instituto Orontológico va a ser un antes y un después, si supieran el estado de avance que tiene, extraordinario, pero entre ellos también están por ejemplo los consultorios externos del hospital Rawson, donde usted va a encontrar también un cambio enorme para la vida de la gente, lo que significa algo tan sensible como la salud", agregó.

Por su parte, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, destacó la importancia del espacio para la zona rural: "Este centro de salud llevaba en remodelación hace un año, se atendían cada una de las familias en la escuela Unico Zapata. Por eso, agradecemos a la directora, a los alumnos que han sabido entender esta situación y han logrado generar la hospitalidad y el espacio necesario y los recursos para que funcione".

Rosas subrayó que la obra salda una deuda histórica en materia de accesibilidad: "Este es un barrio que venía conformado por algunas familias de Pozo de los Algarrobos, otras del Control Forestal, y eso implica que las distancias en la salud pública eran enormes para la atención. Con este CAPS, saldamos esa deuda de distancia y que la distancia en tiempo también a veces es un riesgo de vida, así que agradecidos por esto y fundamentalmente esperando la concreción del resto de las remodelaciones en los otros CAPS". Se estima que el centro beneficiará a unas 200 familias de la zona.

Con el corte de cinta inaugural, el nuevo CAPS de Pozo de los Algarrobos ya es una realidad operativa. Esta inauguración no solo representa una mejora edilicia, sino un cambio de paradigma en la atención sanitaria para el sector rural de Caucete. Al contar con servicios de especialidad y una infraestructura moderna, el centro garantiza que la salud pública llegue de manera eficiente, oportuna y digna a cada vecino, cumpliendo así el objetivo de llevar los servicios básicos a donde realmente se necesitan para salvar vidas.