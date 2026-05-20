Crimen de José Yáñez: liberan a dos imputados tras ADN negativo

La investigación por el crimen de José Yáñez, ocurrido en Médano de Oro y que conmocionó a San Juan, registró este miércoles un giro procesal de alto impacto. La Justicia resolvió liberar al pastor evangélico René Víctor Alomo y a su primo Lucas Alberto Pereyra luego de que las pruebas científicas incorporadas al expediente descartaran coincidencias genéticas entre ambos y los rastros recolectados en la escena del homicidio.

La medida fue solicitada por la UFI Delitos Especiales, representada por el fiscal Francisco Nicolía y la auxiliar técnica especialista en criminalística Ana Luz Buccio, quienes promovieron una audiencia urgente para revisar las medidas de coerción que pesaban sobre los dos sospechosos.

El cambio de escenario judicial estuvo directamente vinculado a los resultados de los estudios de ADN realizados durante la investigación penal preparatoria. Según los informes bioquímicos incorporados al legajo, los perfiles genéticos obtenidos de rastros hallados en el lugar del crimen no coinciden con los de Alomo ni con Pereyra.

A ello se sumó el resultado negativo de otros análisis periciales vinculados al cotejo de huellas y manchas de sangre encontradas tanto en elementos secuestrados como en un picaporte relevado durante las tareas investigativas.

Ante la contundencia de la evidencia científica, el Ministerio Público Fiscal entendió que la prisión preventiva había perdido sustento procesal. En consecuencia, ambos recuperaron la libertad, aunque continuarán formalmente ligados a la causa mientras se profundizan distintas líneas de investigación para esclarecer el asesinato de Yáñez.

Desde Tribunales aclararon que la liberación no implica un sobreseimiento ni el cierre de la pesquisa respecto de los imputados. El pastor Alomo, quien desde el inicio sostuvo públicamente su inocencia y aseguró ser ajeno al hecho, y Pereyra seguirán bajo investigación.

La nueva defensora de ambos, María Filomena Noriega, acompañó el planteo fiscal y anticipó que avanzará con pedidos de sobreseimiento. Además, recordó que había impugnado la resolución inicial que ordenó las detenciones, cuestión que perdió virtualidad tras la modificación del régimen cautelar.

Pese a recuperar la libertad, los imputados deberán cumplir estrictas reglas de conducta: someterse al proceso, no entorpecer la investigación, abstenerse de salir de la provincia sin autorización judicial, presentarse mensualmente en la Comisaría Séptima y evitar cualquier contacto con testigos clave y con el tercer implicado del expediente.

En paralelo, la situación de Jorge Buenanueva continúa en un plano procesal diferente. Imputado provisoriamente por encubrimiento agravado, permanecerá bajo prisión domiciliaria. La fiscalía sostiene que incurrió en contradicciones y falsedades durante sus declaraciones y ya anticipó que solicitará una prórroga de la medida cautelar mientras se intenta reconstruir el trasfondo del crimen que mantiene en vilo a Médano de Oro.