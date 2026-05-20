Preocupación por la salud de Karina Mazzocco tras someterse a una cirugía

Karina Mazzocco decidió romper con el misterio y compartió un aspecto muy personal de su vida actual. Lejos de ocultarlo, la conductora reveló que pasó por el quirófano para realizarse una intervención que deseaba hace tiempo. "Me achiqué los lóbulos de las orejas", detalló sobre este procedimiento sencillo que casi no le demandó tiempo de recuperación.

Apenas pasaron 20 días desde la operación y los resultados ya están a la vista. Según sus propias palabras, "Pasaron 20 días y ya están así, se nota apenitas. En seis meses no va a quedar ni cicatriz".

La conductora se mostró plena con el resultado estético alcanzado. "Me achiqué el lóbulo de las orejas, pasaron 20 días y apenas se nota. Estoy muy contenta", reconoció ante sus seguidores. Además, comentó sobre los cuidados posteriores que está siguiendo al asegurar que "acabo de comprarme la crema que tengo que usar y nada más. Estoy muy pero muy feliz", admitió entusiasmada.

Sin embargo, este momento de satisfacción personal contrasta con una etapa difícil en lo profesional. El ciclo A la tarde fue levantado de la pantalla de América después de cinco años al aire, lo que generó un profundo malestar en Mazzocco.

Aunque está conforme con su imagen, en la intimidad no oculta su angustia por cómo se manejó el fin de su programa. Está dolida con las autoridades del canal porque siente que la noticia se pudo anticipar y le molestó que personas ajenas se enteraran antes que ella misma.

Respecto a lo que vendrá en su carrera, por ahora no hay nada firme. La conductora se toma el tiempo necesario para analizar el panorama mientras escucha diferentes propuestas. De este modo, transita un presente de cambios físicos y profesionales, buscando dejar atrás los tragos amargos para enfocarse en lo que vendrá.