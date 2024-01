Durante el 2023, la vitivinicultura argentina tuvo que enfrentar adversidades desde el comienzo de la cosecha, que fue considerada la peor en décadas. Luego, finalizó con una caída marcada en las ventas y en el consumo. Tras conocerse los datos publicados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), desde la Cámara de Bodegueros de San Juan comentaron en detalle la situación que atraviesa la provincia.

Según el informe del INV, durante el 2023 las bodegas locales vendieron 775,2 millones de litros de vino, lo que dejó como resultado una caída del 6,3% en comparación a los 827,6 millones de litros que habían vendido en 2022. Eso quiere decir que, de un año a otro, los argentinos dejaron de consumir 52,4 millones de litros de vino.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Mauricio Colomé, presidente de la Cámara de Bodegueros de San Juan, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que “cuando se produce una caída de este tipo, más que nada se produce por la pérdida del poder adquisitivo de la población, estamos en una crisis severa y se contrae todo el consumo y el vino no es un producto esencial. La gente tiene dos caminos, opta por una marca más económica o lo descarta de sus compras”.

El informe determinó que la baja se reflejó tanto en el vino embotellado (-7,6% interanual), como en otros formatos de menor participación. Por ejemplo, el vino en tetra brik, sufrió una baja del 4,2%. La mayor caída en la comercialización se dio en el vino en lata, con un 24,3%. Si se analizan los resultados por color, se encuentra que la baja más pronunciada se produjo en los blancos, que perdieron el 7,6% de sus ventas. Los tintos, por su parte, registraron una caída del 5,8%, de acuerdo a los datos difundidos.

Vinos sanjuaninos de alta gama

En San Juan, los vinos de alta gama no registraron bajas en su consumo. Con respecto a esto, Colomé explicó: “Hay una baja generalizada, pero esa disminución no es tan marcada con los de gama alta o media alta, porque hay un consumidor que no le molesta o no tiene en cuenta, el precio del vino que a él le gusta. Es muy reducida la cantidad de gente que hace eso, es menos del 5% que continúan comprando a pesar del aumento”.

Proyecciones

Para este 2024, desde la Cámara de Bodegueros sanjuanina anticipan un panorama en baja para el primer semestre. “Vemos en estos meses para adelante que es muy posible que, lamentablemente, continúe esta tendencia a la baja, al menos hasta junio. Recién en julio, dependiendo como se restablece, si es que se restablece el poder adquisitivo, puede haber una reversión en esto”.