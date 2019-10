Alberto Fernández homenajeó a Alfonsín: "Fue un gran presidente al que le tocó un tiempo difícil"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente electo Alberto Fernández homenajeó hoy al ex mandatario Raúl Alfonsín y lo definió como un "enorme dirigente" y un jefe de Estado al que "le tocó" gobernar en "un tiempo difícil", al encabezar un acto organizado por radicales distanciados de la conducción de la UCR, en conmemoración de un nuevo aniversario de las elecciones de 1983.



Fernández sostuvo que Alfonsín fue un "enorme dirigente y un gran presidente que le tocó un tiempo difícil", al advertir que "muchos lo juzgaron porque el día lunes todos sabemos cómo salió el partido, pero jugar el partido es otra historia, y el tiempo que le tocó fue muy difícil", dijo en referencia a la recuperación democrática.



El mandatario electo evocó que el de la recuperación democrática fue "un tiempo donde el golpismo todavía estaba vivo, y aparecieron los carapintadas y uno no sentía muy bien en qué terminaba la aventura de los carapintadas", en alusión a los levantamientos militares de 1987.



"Pero Alfonsín fue haciendo todo lo necesario para garantizar la estabilidad de la democracia, y recibió la ayuda de un peronismo que se renovaba y quería ser democrático", puntualizó.



Tras alertar que en el país hay "ciclos que defenestran la política", Fernández destacó que "fue lo mejor de la política lo que salvó a la democracia en Argentina", al ponderar figuras como las de Alfonsín y el ex gobernador bonaerense Antonio Cafiero, referente de la renovación del peronismo.



Para Fernández, el ex presidente radical fue un "hombre inmenso que a todos los argentinos de mi generación les inculcó la importancia del respeto a las ideas del otro, y a la convivencia con el otro; no de soportar al otro, sino respetarlo", aclaró.



En una referencia al cruce que tuvo con el presidente Mauricio Macri en el debate presidencial, el mandatario electo expresó: "En estos tiempos donde uno señala las cosas como son y le dicen que el dedo es dictatorial, Alfonsín levantó su dedo índice todas las veces que hizo falta para marcar las cosas que estaban mal en Argentina".



El acto se llevó a cabo en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y participaron dirigentes radicales alejados de la conducción partidaria como Leopoldo Moreau, Gustavo López y Nito Artaza, entre otros.