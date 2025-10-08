Alejandra Pradón atraviesa un momento adverso en lo económico y legal, enfrentando una escandalosa demanda judicial. La exvedette fue demandada por un mecánico por una cifra que ronda los $10 millones a raíz de una serie de reparaciones que se realizaron en una camioneta que le pertenecía.

Según la denuncia de los trabajadores, la actriz llevó el auto al taller en un estado deteriorado, lo que provocó que se le fueran acumulando trabajos adicionales. El conflicto data del mes de febrero.

La reparación de la camioneta incluyó una serie de ajustes y trabajos adicionales. Entre ellos se mencionan la instalación de la alarma, el cambio de cerradura, la apertura de puerta, el cambio de luneta trasera, el corte de energía y trámites de VTV.

Una vez que el auto fue entregado "como nuevo", Pradón alegó no tener la facilidad financiera para afrontar la deuda total. Ante esta situación, se había acordado un plan de pagos, sin embargo, la exvedette tampoco cumplió con los plazos establecidos.

Ante la imposibilidad de que Pradón pagara la deuda, el mecánico sugirió la venta de la camioneta como solución para saldar las obligaciones económicas. No obstante, la operación de venta no prosperó debido a que Pradón no firmó los documentos necesarios.

Actualmente, el taller exige, además del monto principal adeudado, compensaciones por daño moral, daño emergente y lucro cesante.