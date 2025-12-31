Una alerta emitida por Relaciones Policiales encendió la atención de los conductores que circulan por la Ruta Nacional N° 40, en el tramo que une Villicum con Talacasto.

La ruta permanece con material de arrastre.

Las autoridades informaron que el sector presenta badenes con material de arrastre producto de las últimas precipitaciones. Esto genera condiciones de tránsito reducidas y la necesidad de manejar con extrema prudencia.

Vialidad trabaja en la zona para normalizar el tráfico.

Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona para despejar la calzada y garantizar la normal circulación. Por ende, se recomienda transitar a baja velocidad y respetar la señalización colocada en los puntos afectados.

Solicitan que los conductores bajen la velocidad cuando circulen por la zona.

La advertencia busca reducir los riesgos mientras continúan las tareas de mantenimiento en uno de los corredores más transitados de la provincia. Por el momento, el tránsito no se encuentra interrumpido, pero las autoridades solicitaron a los usuarios que extremen los cuidados y planifiquen sus viajes contemplando posibles demoras.