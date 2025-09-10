La Policía de San Juan activó el programa provincial San Juan te busca para dar con el paradero de Esteban Yuvero, un ingeniero eléctrico de 32 años que se desempeña como trabajador del Conicet y que se encuentra desaparecido desde el martes a las 21 horas.

Según informaron sus familiares, Yuvero fue visto por última vez en las inmediaciones del Teatro Sarmiento. Al momento de su desaparición se movilizaba en un Ford Escort blanco modelo 1993, vehículo que tampoco se encuentra en la vivienda que comparte con su esposa e hijo.

Respecto a sus características físicas, se detalló que el hombre mide aproximadamente 1,60 metros, pesa 70 kilos, tiene cara redonda, boca grande y labios gruesos. Vestía un sweater verde, una remera roja con verde, pantalón beige y zapatos negros.

“Lo vimos anoche por última vez y desde ese momento no tuvimos más noticias”, señaló el entorno familiar, que pide colaboración a la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

Quienes puedan aportar datos concretos pueden comunicarse a los teléfonos 2644053701 y 2645179623, o bien llamar directamente al 911.