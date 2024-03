Alerta en UFC: Sean Strickland asegura tener problemas con su salud mental

Sean Strickland habló en las últimas horas sobre sus problemas de salud mental y es furor. El excampeón de Peso Mediano de UFC compartió sus luchas recientes en una publicación de Instagram el lunes por la noche, revelando que estaba “jodidamente en un espiral” y que estaba “mentalmente mal” a pesar de tener todo lo que siempre quiso. Sin dudas, su mensaje generó toda clase de repercusión.

"Hombre, toda la semana he estado jodido, amigo. He estado en Twitter diciendo locuras, simplemente jodidamente en espiral. Me desperté y le dije a mi chica: 'Cariño, me siento como un peligro para la gente'. No siento que debería estar en el mundo.' Y creo que, ya sabes, lo tengo todo: soy rico, soy famoso. Tengo todo lo que siempre quise y todavía no estoy bien mentalmente", expuso Strickland al comienzo.

Luego, Sean mencionó: "Y entro en esta mentalidad, en la que quiero quemar todo en el mundo. Es decir, no quiero tener nada para poder perderlo y desquitarme con todo con la gente. Y creo que, de una manera extraña, ustedes son como mi familia. He compartido algunas cosas con ustedes y ustedes han compartido algunas cosas conmigo que me hacen sentir más conectado con mis fans de lo que creo que se siente la mayoría de la gente".

Tristes palabras de Sean Strickland

"Sólo porque hemos pasado por una crisis. mucho juntos. Y hombre, tengo todo lo que quiero, amigo, y todavía lucho con la salud mental. Y mi memoria es tan corta que, cuando paso por esta semana, una vez que la supero, pienso: 'Oh, hombre, ese fue un momento realmente difícil en mi vida'. Pero cuando realmente lo pienso, esto sucede varias veces al mes, todos los meses", destacó el excampeón de UFC.

Para cerrar, Sean Strickland señaló: "Y de nuevo, ni siquiera sé por qué les digo esto. Acabo de pasar por una mierda. Estoy bien, estaré bien. Voy a ir a entrenar ahora mismo y trataré de lastimar a todos mis amigos y todos los demonios se irán. Sólo quiero que sepan que tengo todo lo que podría desear en el mundo y todavía lucho, así que sea lo que sea por lo que estén pasando, espero que todos se sientan mejor. Ve al gimnasio, entrena. Te deseo todo lo mejor".