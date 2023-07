Esta semana, un asteroide podría impactar contra la Tierra a una velocidad de 26.000 kilómetros por hora. Así lo advirtió la NASA, tras incluirlo en la lista de "objetos espaciales que se acercan a nuestro planeta". ¿Cuándo chocaría?

Según lo especificado por el organismo, el cuerpo rocoso posee un diámetro "gigantesco" de 160 metros. Además, se mueve a una velocidad de 11,8 kilómetros por segundo, lo que implicaría 34 veces más rápido que el propio sonido.

El pasado jueves, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos lo señalaron cómo un objeto cercano a la Tierra. Esta categoría se aplica a los cuerpos celestes que fueron atraídos por la gravedad de planetas cercanos y se encuentra a menos de 0,3 UA (44 millones de kilómetros) de la órbita del planeta.

¿Cuándo impactaría el asteroide según la NASA?

La agencia espacial norteamericana informó que el asteroide pasará cerca el planeta este miércoles, a las 5 horas de Buenos Aires.



Si bien se estima que pase a 2,1 millones de millas de la Tierra, es decir, nueve veces la distancia que hay con la Luna, la gravedad misma del planeta podría modificar su rumbo.

Por tal motivo, fue incluido en la lista de alertas, además de encontrarse dentro del margen predestinado por la NASA (44 millones de km).

¿Qué dice la NASA sobre el asteroide?

Tal como anticiparon los expertos, si el asteroide 2013 WVA4 impacta contra la Tierra, el planeta "no está preparado para defenderse", lo que provocaría una catástrofe mundial.

No obstante, si bien el tamaño y la relativa proximidad del cuerpo rocoso llaman la atención, todavía no cumple los criterios para ser considerado potencialmente peligroso (PHA) y no impactaría en el corto plazo.

En esta última clasificación, se abarcan los asteroides que podrían ser amenazadores para la vida humana. Los mismos deben encontrarse a una distancia menor a las 0,5 UA (7,5 millones de kilómetros) y tener un diámetro superior a los 140 metros.