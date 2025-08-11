El viral posteo de un equipo del TC dirigido a Franco Colapinto

Un divertido y audaz mensaje desde el Turismo Carretera (TC) para Franco Colapinto ha captado la atención del mundo del automovilismo. Durante la reciente carrera especial en El Villicum, el equipo Pradecon Racing aprovechó una inusual parada en boxes para enviar una "chicana" con mucho humor a la escudería de Fórmula 1, Alpine, y al piloto argentino. El equipo argentino, que cuenta con figuras de renombre como Matías Rossi, no dudó en mostrar su destreza en un video que se hizo viral en redes sociales.

El Pradecon Racing publicó un video en el que se ve a sus mecánicos realizando un cambio de las ruedas derechas en un impresionante tiempo de tan solo cinco segundos. Este tiempo fue puesto en contraste con las demoras que ha sufrido Franco Colapinto en Alpine, en dos ocasiones, con paradas de 11 y 7 segundos. Acompañando el video, el equipo publicó un mensaje con un tono picante: "POV: sos mecánico de TC y cambias los neumáticos más rápido que Alpine".

El mensaje para Franco Colapinto

Pero la broma no terminó allí. En la descripción del video, el equipo argentino agregó un comentario dirigido al piloto argentino: "Colapinto, cualquier cosa nos escribís". Sin embargo, para evitar malos entendidos, el equipo se apresuró a aclarar que todo era en un tono amistoso y divertido. "Siempre con buena onda y humor. ¡Lo mejor para Franco y para todo el equipo!", aseguraron en un segundo mensaje, dejando en claro que su intención no era ofender, sino divertirse con la situación.

La habilidad del Pradecon Racing no se limitó a su video viral. Durante el Desafío de las Estrellas, el equipo consiguió la parada más rápida del día, con un tiempo de 6s10. Este rendimiento, sumado a su ingenioso mensaje, ha dejado en claro que, aunque se trata de una categoría diferente, la destreza de los equipos de Turismo Carretera puede competir con la de cualquier escudería del mundo. La publicación, que se hizo viral, se convirtió en una muestra de la pasión y el profesionalismo que existe en el automovilismo argentino.

La broma amistosa del Pradecon Racing a la escudería Alpine y a Franco Colapinto ha servido para conectar dos mundos aparentemente distantes: el Turismo Carretera y la Fórmula 1. El ingenioso posteo no solo muestra la habilidad de los mecánicos del equipo argentino, sino que también refleja la atención que genera el piloto argentino en su país. Este divertido cruce de mensajes deja en claro que la pasión por el automovilismo trasciende fronteras, y que la buena onda y el humor son un lenguaje universal en el deporte motor.