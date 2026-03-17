Alerta por morosidad: Ualá y Megatone lideran la falta de pagos

El panorama crediticio de las familias argentinas muestra signos de deterioro alarmantes desde enero de 2025. Según datos de la consultora 1816, la irregularidad en entidades no financieras escaló al 27,4%, superando ampliamente el 10,6% registrado en el sistema financiero tradicional.

En este contexto, la fintech Ualá presenta un nivel de mora crítico del 63,67% del monto prestado, mientras que en el sector de electrodomésticos Megatone encabeza los incumplimientos con un 46%, seguido por Credicuotas (35%) y Cencosud (23%),,. En una situación comparativamente mejor se ubican Tarjeta Naranja con un 19% y Mercado Libre con un 15%.

Esta tendencia se explica por la incapacidad de los hogares para cubrir sus gastos, lo que genera una priorización de pagos hacia los bancos para mantener el acceso a crédito futuro. La caída del poder adquisitivo ha provocado que “las cuotas que se pagan pesan más en el gasto mensual de las familias de lo que imaginaban cuando hicieron la compra”.

Los analistas advierten que “esto se ve agravado con la caída en la actividad económica en la mayor parte de los sectores de la economía, lo que puso a muchas familias en modo 'supervivencia', gastando lo mínimo indispensable”.

El impacto de esta deuda acumulada no solo afecta a las empresas, sino que encarece el crédito para todos los usuarios debido al aumento de las tasas de interés para cubrir riesgos. Este círculo vicioso, de no mediar políticas que mejoren los ingresos, “puede empeorar la situación de estancamiento en el consumo” y profundizar el freno de la actividad económica.