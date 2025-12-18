Un grave episodio de violencia contra un adulto mayor se conoció en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata. Un hombre de 89 años, que padece Alzheimer, fue golpeado dentro de un geriátrico luego de negarse a tomar una medicación. Como consecuencia de la agresión, sufrió fracturas en una mano y lesiones visibles en el rostro.

El hecho ocurrió el martes 9 de diciembre en el geriátrico Posada Punta Mogotes, ubicado en General Pacheco al 2100. La situación salió a la luz cuando una familiar se acercó al lugar para visitarlo y lo encontró con golpes en la cara, brazos y manos.

Según relató la familia, la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento. En los videos, que se encuentra bajo investigación, se observa al hombre rodeado por varias personas en una sala común. Aunque las imágenes no permiten ver con total claridad cada golpe, sí muestran un momento de tensión que, de acuerdo con la denuncia, derivó en la agresión.

De acuerdo con lo manifestado por los familiares, la agresión se produjo luego de que el residente se negara a ingerir una medicación. La familia sostiene que la responsable del lugar habría justificado el accionar al señalar que el anciano atravesaba un “brote psicótico”.

Tras el episodio, las nietas del hombre solicitaron un control médico. Allí se constató una fractura en el dedo pulgar de la mano derecha, además de heridas en el rostro y hematomas en distintas partes del cuerpo. Las lesiones fueron documentadas con estudios médicos y fotografías.

La familia radicó la denuncia policial correspondiente y decidió retirar al anciano del geriátrico, para trasladarlo a otro establecimiento. Además, difundieron públicamente los videos y las imágenes con el objetivo de visibilizar lo ocurrido.

El caso generó fuerte repercusión y quedó bajo investigación para determinar las responsabilidades en el hecho ocurrido dentro del geriátrico.