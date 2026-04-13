Alex Caniggia cambió por completo su look y se volvió un mexicano más

Alex Caniggia decidió renovar su imagen este sábado frente a sus más de tres millones de seguidores. El influencer abrió la puerta de su intimidad y se grabó en el baño de su casa utilizando únicamente un boxer rosa con dibujos de conejos.

Mientras tomaba su máquina de afeitar para quitarse la barba, escribió que "Se va la chiva". En el clip, el joven expresó que "Sí, se va. Saben qué se va? Se va la chiva, porque no la aguanto más. Qué bien que estoy, mirá, una tabla. Se fue, toda". Posteriormente, se tomó una fotografía resaltando su pequeño bigote y bromeó con una referencia a la cultura de México al escribir "Viva la raza" junto a la bandera de ese país.

Luego del cambio estético, Caniggia se mostró nostálgico y compartió videos inéditos de su hija Venezia cuando era un bebé. En una de las publicaciones, donde se ve a la niña riendo con un enterito verde agua y jardinero de jean, el conductor manifestó que es "El amor de mi vida, mi hija, mi todo en esta vida. Te amo, mi amor. Papá con vos para siempre. Ya en nada cumplís tres años, estás tan grande".

En otro registro, mientras le daba la mamadera, reflexionó sobre cómo la paternidad transformó su vida asegurando que "Si me decís qué es lo más lindo del mundo, te digo ser papá. No lo cambio por nada en el mundo. Es una sensación que no se puede explicar hasta serlo. Sean mami y papis, es lo más lindo del mundo".

La niña, fruto de su relación con Melody Luz, cumplirá tres años el próximo 15 de julio. Recientemente, su madre destacó el parecido físico de la pequeña con su abuelo, Claudio Paul Caniggia, al publicar una foto bajo la frase "La pajarita" en alusión al apodo del exfutbolista.

En la imagen, Venezia lucía una vincha blanca, accesorio icónico que el deportista utilizaba en su carrera, lo que generó comparaciones inmediatas entre los usuarios por la mirada y los rasgos faciales heredados del exdelantero de la Selección argentina.