Piden la expulsión en Gran Hermano por un horrible comentario: "Mogólica y..."

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada se volvió insostenible tras la actitud de Yipio, una participante de personalidad fuerte con enemigos marcados. La jugadora, muy cercana a Andrea del Boca, consolidó su rivalidad con el grupo de Solange Abraham luego de la salida de Cinzia.

El conflicto alcanzó un punto de quiebre el 12 de abril de 2026 durante la madrugada en la habitación, en medio de una charla tensa con Daniela de Lucía sobre un baile realizado con Emanuel. Al notar que la puerta estaba abierta, Yipio exclamó “¿Esta mogólica no tiene puerta?” y luego intentó continuar con un “Esta est…” que dejó a su compañera visiblemente incómoda.

La tensión entre ambas participantes aumentó debido a que Solange fue elegida para viajar a México a La Casa de los Famosos. Este beneficio ocurrió en una semana donde la casa tiene muy poca comida por diversas sanciones, situación que llevó a Yipio a describir a su rival como una “mala persona”.

Las repercusiones en redes sociales fueron contundentes y una usuaria de X afirmó que “Esto también es discriminación, el término mogólico esta mal, acá y en Uruguay” al pedir una sanción. Otra seguidora del programa opinó que “Es insufrible e inaguantable de ver su humor y agresividad ya traspasa el juego…” cuestionando a quienes la apoyaron previamente.

En defensa de la concursante, algunos fanáticos señalaron que “Los que lo asocian con una enfermedad nunca vivieron en Uruguay” para intentar justificar el uso del término.

Debido a la masividad que alcanzó el video, se espera que el tema se trate en la gala de este domingo o lunes. La producción ya cuenta con el antecedente de Lourdes, quien recibió medidas disciplinarias por utilizar la misma palabra en el pasado, lo que motiva el pedido de expulsión por parte de sus detractores.