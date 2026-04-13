Wanda Nara y Maxi López más cerca que nunca y crecen rumores de romance

Maxi López regresó a la Argentina después de residir en Suiza para comenzar una vida en el país junto a su esposa Daniela Christiansson y sus hijos más pequeños, Elle y Lando. Esta mudanza definitiva le permitirá reencontrarse con sus tres hijos mayores y enfrentar nuevos desafíos laborales que lo sitúan en el centro de la escena pública.

El exfutbolista ya se encuentra estudiando el guion de Triángulo amoroso, una ficción que protagonizará con Wanda Nara y que se inspira en hechos mediáticos recientes de su propia historia. El rodaje de esta producción comenzará la próxima semana y representa la primera vez que la expareja comparte un proyecto de este estilo.

La serie se destaca por un formato vertical diseñado para el consumo en teléfonos celulares y redes sociales, buscando captar a la audiencia digital mediante contenidos breves y ágiles. El elenco cuenta con la participación de Débora Nishimoto, quien interpretará a la actriz conocida como La China, y Pachu Peña en el rol del abogado de Maxi.

También integran el equipo César Bordón y Sebastián Presta en papeles fundamentales. La trama incluye un costado autorreferencial con la presencia de Yanina Latorre como conductora de un programa de chimentos y Pía Shaw como panelista. Esta apuesta audiovisual combina la cultura pop nacional con las nuevas tendencias de visualización de contenidos mientras López organiza los detalles logísticos de su nuevo hogar.