La China Suárez e Icardi tendrán un hijo y un dato reveló lo peor para la pareja

La numeróloga Pitty estuvo como invitada en el programa Implacables de elnueve, conducido por Susana Roccasalvo, donde analizó el vínculo entre Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi. Este análisis sucede luego de que el futbolista publicara fotos con la actriz que generaron críticas y comparaciones con Marcelo Tinelli.

Según la experta en números, la historia seguirá adelante. Ella aseguró que "la novela dice que la unión entre Mauro Icardi y la China Suárez tiene una continuidad" y mencionó que habrá un momento de festejo. Sobre el futuro, sorprendió al afirmar que "se ve la posibilidad de un niño, puede haber un bebé, porque es una unión muy fuerte entre ellos".

Sin embargo, advirtió que "después se ve un período de crisis, es lo que se ve en los números". También señaló que "después hay como un momento de inestabilidad y también un traslado" y cerró diciendo que "vamos a estar entretenidos todos mirando, mucho movimiento entre todos".

Al mismo tiempo, la vida sentimental de Wanda Nara se convertirá en la serie vertical Triángulo amoroso, diseñada para celulares. La producción mezclará humor, drama y picardía mediática para recrear episodios con Maxi López. Débora Nishimoto, pareja de Esteban Lamothe cuya elección generó debate en redes, interpretará a Valeria, personaje inspirado en la China.

El elenco cuenta con Lautaro Rodríguez como un falso jugador europeo, Lucas Spadafora como Tony y Georgina Barbarossa como abogada de Wanda. Pachu Peña será el abogado de Maxi, César Bordón actuará como gerente de marketing, Sebastián Presta será productor y Eugenia Guerty la directora. Para sumar realismo, Yanina Latorre participará como conductora y Pía Shaw como panelista. El rodaje de esta ficción viral comenzará la próxima semana.