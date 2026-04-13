Un conductor confesó que tuvo un romance fallido con otro famoso

La química entre Rodrigo Lussich y Robertito Funes Ugarte no alcanzó para concretar un romance hace dos décadas pero ahora ventilaron detalles de su intimidad. Robertito recordó que en 2005 compartieron un taxi tras una fiesta de Canal 9 y que el conductor de Intrusos intentó un acercamiento.

Según su relato el uruguayo le propuso "yo me bajo acá. ¿Vos te bajás?" a lo que él respondió "no, yo sigo, le dije". La respuesta de Lussich ante el rechazo fue "te lo perdiste" y hoy el presentador de La noche de los ex admite que "tenía razón. Me lo perdí".

Funes Ugarte elogió a su colega diciendo "me parece súper inteligente y además me hace reír" y ante la consulta de si tendría algo con él afirmó "¿si le doy? Le doy tiempo a que me diga lo que necesite".

Por su parte Rodrigo Lussich manifestó "yo no me acuerdo de nada, pero Robertito se acuerda mal. Pero lo diría" aunque reconoció que el vínculo no prosperó. El periodista uruguayo sumó otra anécdota distinta al asegurar que Robertito "me invitó a ir atrás de un árbol, pero no era momento. Estábamos en un casamiento".