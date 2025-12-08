El desesperado mensaje de Tinelli a Messi tras su crisis familiar

La consagración del Inter Miami en la MLS, después de una extensa y difícil temporada que culminó con una victoria de 3 a 1 sobre el Vancouver Whitecaps, generó un fervor que cruzó fronteras. Entre los miles de argentinos que vivieron con euforia este nuevo logro, el reconocido conductor de televisión Marcelo Tinelli no tardó en compartir su emoción, enviando un afectuoso mensaje al plantel, con foco en las figuras argentinas.

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, fue el centro de los halagos. Tinelli utilizó sus redes sociales para felicitar al diez por el nuevo título. "Vamos Inter Miami cara...campeón de la MLS. Genio total Messi, la descosiste toda", escribió la figura de la televisión, acompañando su mensaje con emojis de aplausos y trofeos.

Pero la dedicatoria del conductor no terminó allí. También dedicó palabras emotivas a otros futbolistas que integran el equipo: "Vamos Rodrigo De Paul, la rompiste y metiste un golazo. Y vamos Javier Mascherano, qué alegría y qué humildad tenés, por Dios. Felicitaciones campeones”.

La euforia de Tinelli se extendió al compartir en su siguiente story de Instagram el mensaje de un amigo cercano que presenciaba el partido en la tribuna del Inter Miami con la frase "Somos campeones". A esto, el conductor sumó: "Vamos Pastor querido, qué alegría. Vamos el Inter Miami cara...Lo que juega Messi, por Dios, campeones".

Finalmente, el conductor de televisión concluyó la serie de posteos arrobando a su hijo Lolo y a su primo El Tirri para cerrar el mensaje de festejo. "Lolito, siempre la barra del living presente. Campeón el Inter Miami, te amamos Leo Messi, felicitaciones Rodrigo De Paul, Javier Mascherano y Luis Suárez, y a todos los argentinos que integran el plantel”.