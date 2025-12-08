Maru Botana y el rumor viral de embarazo: cómo reaccionaron sus hijos

El universo digital se vio sacudido por una inusual imagen de la reconocida cocinera Maru Botana, donde parecía sujetarse el vientre. Rápidamente, la fotografía se convirtió en el combustible para encender un rumor: un supuesto nuevo embarazo. La influencer, siempre cercana a sus seguidores por sus creaciones y su particular humor, decidió ponerle fin al misterio y desvelar la charla que mantuvo con sus hijos sobre esta delirante versión.

La revelación tuvo lugar en el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez), donde la conductora Catalina Dlugi abordó directamente el tema: “Te pasan cosas lindas, cosas feo y cosas delirantes. Como que se haga viral un rumor en TikTok de que estabas esperando un hijo. Eso es un delirio. Porque además te publicaron una foto como agarrándote de la pancita que no tenés, obviamente”.

Botana, entre risas, compartió la increíble situación y la reacción de su familia. "Fue muy gracioso, yo estaba en Mendoza haciendo un pop up con los chicos, en una zona de Mendoza, tipo Chacras, no me acuerdo el lugar bien. Y estábamos vendiendo tortas que nos habían contratado de una panadería", relató la empresaria gastronómica.

El rumor ya había trascendido las pantallas, llegando hasta el lugar de trabajo: "Y la gente empezaba a saludarnos y 'felicitaciones', yo no entendía nada. Y ahí fue como la gran noticia que era que estaba embarazada", confesó.

Lejos de tomarlo con seriedad, el ambiente fue de pura hilaridad en el seno familiar. "Nada, los chicos se mataban de risa, yo me mataba de risa", concluyó Botana.