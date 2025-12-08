El mal momento de salud de Yanina Latorre: "Me duele la espalda porque..."

El calendario de Yanina Latorre se cargó de emociones fuertes de cara a fin de año. A su despedida ya confirmada de LAM el 27 de diciembre, se sumó un nuevo y resonante desafío: su ingreso a MasterChef Celebrity para tomar el lugar de Maxi López. El exfutbolista dejará el programa de cocina por un tiempo para viajar a Suiza y acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, quien espera su segundo hijo. La conductora de SQP ya puso manos a la obra con su preparación, analizando cada uno de los frentes que deberá enfrentar en las hornallas.

A pesar de tener práctica hogareña, la exposición le genera nerviosismo. "Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil?", le preguntó a Maxi López al momento de confirmar su participación. Ella explicó que habitualmente prepara la comida para sus hijos en casa, aunque tiene claro que el estudio de televisión es un escenario muy distinto. "Ahora tengo presión con el tema del tiempo, la presentación. Acepté porque pensé que Maxi no quería volver, pero ahora veo que sí quiere y tengo que cuidarle el lugar", reconoció.

Con el viaje del exjugador, Yanina comenzará las grabaciones este viernes, y los capítulos saldrán al aire de Telefe en las próximas semanas. El entrenamiento es intensivo. En un fragmento de su programa en El Observador, que se vio en LAM, Latorre dio detalles de su rutina. "Hoy cociné un montón. Por eso llegué tarde, porque no se me terminaba de hacer el arroz", admitió sobre la nueva carga de responsabilidades. La esposa de Diego contó el costo físico de las prácticas: “Me duele la espalda de cocinar, me enseñaron opciones de arroces, pasta, carne, verdura, empanado, sin empanar, o sea, hicimos de todo”.

Incluso, la figura televisiva se adentró en técnicas específicas. “Tengo un olor a ajo en las manos tremendo porque me enseñaron a picar. Yo no sabía la técnica de picar con el cuchillo. O sea, no voy a hacer papelones”, señaló con convicción. Para Latorre, el desafío es integral, debido a las variables del certamen. “A veces te piden un plato, a veces es una consigna, a veces es supermercado y a veces es la caja sorpresa, entonces tenés que estar preparada”, analizó.