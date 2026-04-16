Sara Toia, la sanjuanina que conquistó el oro en la Artistic World Cup

Hay momentos en los que el esfuerzo de años se condensa en apenas unos minutos sobre la pista. Para la patinadora sanjuanina Sara Toia (15), ese instante ocurrió en Buenos Aires, durante la Semifinal Serie I de la Artistic World Cup 2026. Con una actuación soberbia en la disciplina Solo Dance (Juvenil WS), la joven representante de nuestra provincia se alzó con el primer puesto, confirmando que actualmente es una de las mejores del circuito internacional de World Skate.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la flamante campeona desglosó el camino que la llevó a lo más alto del podio, un recorrido marcado por la disciplina y un equipo de trabajo incondicional. "La preparación se basa en entrenamientos de doble turno por día, complementado con la preparación física y kinesiología", detalló sobre el rigor que exige el alto rendimiento.

Sofía con la medalla obtenida en Buenos Aires.

El equilibrio entre el disfrute y la técnica

Entrar a la pista en una competencia mundial no es para cualquiera. Sin embargo, Sara logró encontrar la armonía perfecta entre la frialdad técnica y la pasión por el deporte. "A la hora de entrar me propuse más que nada disfrutarlo, porque había trabajado mucho para llegar a donde llegué. Logré disfrutar, pero a la vez iba enfocada en lo técnico", confesó.

Podio de la sanjuanina en Buenos Aires.

Esa dualidad le permitió brillar y, al ver su nombre en la cima de la clasificación, la emoción fue total: "Lo primero que se me pasó por la cabeza fueron muchas emociones, pero sobre todo mucha felicidad porque mis técnicos y yo trabajamos mucho para esto".

El sostén de una campeona

Su equipo técnico es fundamental para su formación.

Detrás de la medalla dorada hay una red de contención que Sara no olvida. Al bajar de la pista, el primer abrazo fue para su profesor, Paulo Bustamante, cabeza de un equipo que incluye al preparador físico Agustín Chicahuala, el kinesiólogo Facundo Díaz, el Club Fantasías y hasta el vestuario de Nancy, de "Ahora te Creo".

A nivel institucional, Sara destacó el respaldo local: "Recibo ayuda de la Secretaría de Deporte, de la Federación Sanjuanina de Patín y gran parte de mi familia".

Cábalas y un mensaje para el futuro

Como toda gran deportista, la joven tiene sus rituales. En su bolso de competencia nunca pueden faltar las remeras de su abuela, su cábala innegociable que la acompaña en cada desafío. Para ella, calzarse los patines se resume en una sola y potente palabra: "Confiar".

Convertida hoy en un referente para las nuevas generaciones de la provincia, Sara dejó un mensaje cargado de esperanza para las niñas que recién dan sus primeros pasos sobre ruedas: "Les diría que patinen con el corazón, que todos los sueños se cumplen, que nunca bajen los brazos y que, principalmente, disfruten".

Con el orgullo de haber llevado la bandera de San Juan y a Argentina a lo más alto de un podio internacional, Sara Toia ya proyecta sus próximos desafíos, demostrando que el patinaje sanjuanino sigue pisando fuerte en el mundo.