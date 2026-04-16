Jueves 16 de Abril
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Rawson aprobó el RIMI para impulsar inversiones y empleo local

RIMI, el nuevo régimen municipal aprobado en Rawson, busca atraer inversiones, ordenar el crecimiento y fortalecer el desarrollo productivo local. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El Concejo Deliberante de Rawson aprobó el RIMI para impulsar inversiones. 

La Municipalidad de Rawson dio un paso clave con la aprobación del Régimen de Incentivo Municipal para las Inversiones (RIMI), una herramienta orientada a potenciar el desarrollo económico y atraer capitales al departamento.

El nuevo régimen, aprobado por el Concejo Deliberante, apunta a fomentar la radicación de empresas y el crecimiento de actividades productivas, industriales, logísticas, tecnológicas y de servicios. Además, busca promover la generación de empleo y el desarrollo en todo el territorio.

En el marco del programa Rawson Futura, el RIMI se presenta como un instrumento para ordenar el crecimiento del departamento y acompañar el contexto económico actual, brindando condiciones claras para la inversión.

“Este régimen marca un antes y un después para Rawson. Estamos generando las condiciones para que las inversiones lleguen, se desarrollen y generen empleo”, expresó el intendente Carlos Munisaga.

Beneficios concretos

El RIMI contempla una serie de incentivos que buscan facilitar la instalación y el crecimiento de proyectos productivos en el departamento, entre los que se destacan:

  • Exenciones impositivas municipales totales o parciales por hasta 20 años.
  • Reducción de costos operativos a través de beneficios en tasas y contribuciones.
  • Asignación y planificación de espacios productivos , permitiendo a los inversores acceder a áreas estratégicas para su desarrollo.
  • Posibilidad de acceso a terrenos dentro de parques industriales, áreas industriales o polos logísticos.
  • Participación en proyectos de energías renovables , favoreciendo una matriz productiva más sustentable y con menores costos energéticos. Como así también, optimizando infraestructura, mejorando la competitividad y generando un entorno favorable para el desarrollo económico.
  • Acompañamiento técnico y administrativo, agilizando los procesos de instalación y habilitación.

“No solo estamos incentivando inversiones, estamos planificando el crecimiento de Rawson con orden, con visión y con oportunidades reales para el sector privado”, destacó Munisaga.

Con esta iniciativa, Rawson se posiciona estratégicamente para integrarse a las cadenas de valor provinciales y nacionales, incluyendo sectores clave como la industria, la logística, la economía del conocimiento y la actividad minera indirecta. “Queremos que Rawson sea protagonista del desarrollo productivo de San Juan. Este régimen nos permite dar certezas, atraer inversiones y generar trabajo genuino”, afirmó el intendente.

El RIMI también promueve la articulación con universidades, cámaras empresariales y organismos públicos, fortaleciendo la innovación, la capacitación y el desarrollo tecnológico en el departamento.

De esta manera, la gestión municipal continúa avanzando con políticas públicas que consolidan un modelo de crecimiento sostenible, con más oportunidades para el sector productivo y mejor calidad de vida para los vecinos.

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