La Municipalidad de Rawson dio un paso clave con la aprobación del Régimen de Incentivo Municipal para las Inversiones (RIMI), una herramienta orientada a potenciar el desarrollo económico y atraer capitales al departamento.

El nuevo régimen, aprobado por el Concejo Deliberante, apunta a fomentar la radicación de empresas y el crecimiento de actividades productivas, industriales, logísticas, tecnológicas y de servicios. Además, busca promover la generación de empleo y el desarrollo en todo el territorio.

En el marco del programa Rawson Futura, el RIMI se presenta como un instrumento para ordenar el crecimiento del departamento y acompañar el contexto económico actual, brindando condiciones claras para la inversión.

“Este régimen marca un antes y un después para Rawson. Estamos generando las condiciones para que las inversiones lleguen, se desarrollen y generen empleo”, expresó el intendente Carlos Munisaga.

Beneficios concretos

El RIMI contempla una serie de incentivos que buscan facilitar la instalación y el crecimiento de proyectos productivos en el departamento, entre los que se destacan:

Exenciones impositivas municipales totales o parciales por hasta 20 años.

totales o parciales por hasta 20 años. Reducción de costos operativos a través de beneficios en tasas y contribuciones.

a través de beneficios en tasas y contribuciones. Asignación y planificación de espacios productivos , permitiendo a los inversores acceder a áreas estratégicas para su desarrollo.

, permitiendo a los inversores acceder a áreas estratégicas para su desarrollo. Posibilidad de acceso a terrenos dentro de parques industriales, áreas industriales o polos logísticos.

dentro de parques industriales, áreas industriales o polos logísticos. Participación en proyectos de energías renovables , favoreciendo una matriz productiva más sustentable y con menores costos energéticos. Como así también, optimizando infraestructura, mejorando la competitividad y generando un entorno favorable para el desarrollo económico.

, favoreciendo una matriz productiva más sustentable y con menores costos energéticos. Como así también, optimizando infraestructura, mejorando la competitividad y generando un entorno favorable para el desarrollo económico. Acompañamiento técnico y administrativo, agilizando los procesos de instalación y habilitación.

“No solo estamos incentivando inversiones, estamos planificando el crecimiento de Rawson con orden, con visión y con oportunidades reales para el sector privado”, destacó Munisaga.

Con esta iniciativa, Rawson se posiciona estratégicamente para integrarse a las cadenas de valor provinciales y nacionales, incluyendo sectores clave como la industria, la logística, la economía del conocimiento y la actividad minera indirecta. “Queremos que Rawson sea protagonista del desarrollo productivo de San Juan. Este régimen nos permite dar certezas, atraer inversiones y generar trabajo genuino”, afirmó el intendente.

El RIMI también promueve la articulación con universidades, cámaras empresariales y organismos públicos, fortaleciendo la innovación, la capacitación y el desarrollo tecnológico en el departamento.

De esta manera, la gestión municipal continúa avanzando con políticas públicas que consolidan un modelo de crecimiento sostenible, con más oportunidades para el sector productivo y mejor calidad de vida para los vecinos.