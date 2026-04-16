El Mundial 2026 tendra un show musical con varios artistas de elite

La máxima cita del fútbol tendrá un cambio sin precedentes en su jornada de clausura. Durante la cumbre Semafor World Economy 2026, se reveló que la definición del torneo contará con un espectáculo de medio tiempo de 30 minutos de duración. Esta iniciativa surge de una alianza de cuatro años entre la entidad madre del deporte y la organización Global Citizen.

Chris Martin, líder de la banda Coldplay, colaborará activamente en la producción de este evento que busca fusionar el entretenimiento masivo con la concienciación sobre problemáticas sociales. Gianni Infantino evitó dar nombres propios sobre los protagonistas que subirán al escenario, aunque adelantó que "Aún no puedo decirles qué artistas actuarán, pero no es uno, son más de uno. Y será el más grande del mundo. Será fantástico".

Desde la organización Global Citizen resaltaron la importancia del contexto al afirmar que "La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 promete ser el evento deportivo más visto de la historia. Pero la Copa Mundial es mucho más que fútbol: es un momento para unir al mundo. Por ello, Global Citizen impulsa la defensa de los derechos a nivel global, utilizando la música y el entretenimiento para generar un cambio real, centrándose en mejorar el acceso al deporte y a una educación de calidad para los niños de todo el mundo".

El certamen, que contará por primera vez con 48 selecciones participantes, se desarrollará en sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá. En este escenario, el presidente de la federación destacó la magnitud del proyecto al explicar que "Con una producción económica global estimada que excede los 80 mil millones de dólares, que también proporciona cientos de miles de puestos de trabajo y beneficios sociales adicionales, FIFA World Cup entretendrá y comprometerá a más de 6 mil millones de personas en todo el mundo en una escala sin precedentes.

Mientras que la FIFA mantendrá enlace con socios y partes interesadas en los tres países anfitriones para montar un espectáculo como sólo América del Norte puede, también dejaremos un legado positivo y duradero para el fútbol de base y las comunidades locales". La colaboración pretende dejar una huella duradera tanto en las comunidades locales como en el desarrollo del fútbol de base a nivel global.