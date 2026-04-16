La victoria obtenida anoche ante Carabobo por la Copa Sudamericana dejó un saldo sumamente costoso para el River Plate de Eduardo Coudet. A pesar de haber sumado los tres puntos, el departamento médico del club confirmó este miércoles lo que era un secreto a voces: Fausto Vera y Juan Fernando Quintero quedaron descartados para el Superclásico del próximo domingo ante Boca.

El parte oficial detalla que el mediocampista central, pieza inamovible en el esquema del "Chacho", sufrió un esguince grado 2 del ligamento colateral medial de su rodilla derecha. Por su parte, el talentoso colombiano padece un desgarro grado I en su psoas izquierdo, lo que trunca su participación en el partido más esperado del año.

La ausencia de Vera representa el mayor dolor de cabeza para el cuerpo técnico. El exjugador de Argentinos Juniors ha sido titular en 15 de los 16 partidos de la temporada y su perfil de equilibrio no abunda en el plantel actual. Aunque la buena noticia es que no deberá pasar por el quirófano, su recuperación demandará entre cuatro y ocho semanas, lo que pone en duda su regreso para el resto del semestre.

En cuanto a Quintero, la lesión llega en un momento inoportuno. El "10" venía buscando su mejor ritmo tras un desgarro previo y, aunque no asomaba como titular para el domingo, era la carta principal de recambio que manejaba Coudet para romper defensas en el segundo tiempo.

River afronta una semana determinante con un rendimiento futbolístico que genera dudas y una enfermería que se sigue llenando. Sin Vera para el "trabajo sucio" en la mitad de la cancha ni la magia de Quintero para el desenlace, el entrenador millonario deberá apelar al ingenio para plantar un equipo competitivo en la Bombonera y mantener vivas las aspiraciones en el Torneo Apertura.